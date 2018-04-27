جلسة عن الزراعة والبيئة في نادي الذيد

بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة نظم نادي الذيد الثقافي الرياضي، ضمن مبادراته المجتمعية والوطنية، ومواكبة لمبادرات «عام زايد»، جلسة حوارية حول الزراعة والبيئة.

ركزت الجلسة على استعراض فكر وإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، مؤسس الدولة ورجل البيئة الأول، واهتمامه بالبيئة والقطاع الزراعي على وجه الخصوص، وجهود وتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة التي استكملت مسيرة المغفور له حيث حقق تطورا ونموا عاما لقطاعات المجتمع كافة.

واستعرض المشاركون في الجلسة الحوارية التي أقيمت في «مشتل القايدي» جهود وزارة التغير المناخي والبيئة في نشر الوعي البيئي والاهتمام بدعم قطاع الزراعة والمزارعين في الدولة، بالإضافة إلى استعراض أهم التحديات التي تواجه القطاع والآليات الصحيحة للتغلب عليها.

وعقب الجلسة قام معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي يرافقه الحضور بجولة في أرجاء المشتل، اطلعوا خلالها على النباتات والأشجار البرية التي يتم العمل على إكثارها، وآليات الزراعة والري المتطورة المستخدمة في المشتل.

وأثنى معاليه على جهود ومبادرات نادي الذيد التي تستهدف رفع الوعي العام للمجتمع، وبالأخص في المجالات المؤثرة اقتصاديا وبيئيا مثل القطاع الزراعي، وأشاد بجهود رجل الأعمال الإماراتي سالم القايدي في إكثار النباتات الصحراوية. ومن جهته قال سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي الذيد: «إن النادي أخذ على عاتقه ومنذ التأسيس التفاعل مع المبادرات المجتمعية، والتركيز على ما يهم المجتمع من قضايا ومواضيع».