فيلم وثائقي عن المها الأفريقي

عرضت هيئة البيئة - أبوظبي مساء أول من أمس الفيلم الوثائقي «العودة إلى البرية» للمرة الأولى بالتزامن مع يوم الأرض العالمي، ويسلط فيلم العودة إلى البرية الضوء على برنامج الهيئة الرائد لإعادة توطين المها الأفريقي (أبو حراب) في البرية وذلك من خلال متابعة رحلة «نيا» إحدى ظباء القطيع الذي تم إطلاقه ضمن هذا البرنامج البيئي الذي وصفه المراقبون بأنه قد يكون البرنامج الطموح الأكبر من نوعه عالمياً في مجال إعادة توطين الثدييات، وقد أنتجت هذا الفيلم إيمجنيشن أبوظبي.

حضر العرض معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة والدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع عضو المجلس التنفيذي وصدّيق عبد الكريم حجار وزير البيئة والثروة السمكية في جمهورية تشاد.

كما حضره أحمد علي الصايغ العضو المنتدب لشركة دولفين للطاقة ورزان خليفة المبارك الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي وعدد من كبار الشخصيات.

"أبو حراب"

يهدف برنامج إعادة توطين المها الأفريقي (أبو حراب) إلى إنشاء قطيع مستدام يضم أكثر من 500 رأس في المحمية التي تمتد على مساحة تصل إلى 77،950 كليو متر مربع بموطنها الطبيعي في جمهورية تشاد بعد أن تم الإعلان رسمياً عن انقراضها في البرية من قبل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) في عام 2000.

بعد انتهاء عرض الفيلم تم تنظيم جلسة نقاشية شارك فيها الشركاء الرئيسيون في المشروع وهم وزير البيئة والثروة السمكية في جمهورية تشاد صدّيق عبد الكريم حجار الرئيس التنفيذي لصندوق المحافظة على الصحراء جون نيوبي والدكتورة شيخة سالم الظاهري المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في الهيئة وجاستين تشوفن رئيس وحدة برامج الصون خارج الموائل الطبيعية بالهيئة.

وقال معالي الدكتور الزيودي إن دولة الإمارات منذ نشأتها على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - رجل البيئة الأول - طيب الله ثراه، اهتمت بالحفاظ على البيئة وحماية مواردها الطبيعية عبر الاستهلاك المتوازن والذي شكل اللبنة الأولى لمفهوم الاستدامة الذي تم اعتماده كمحور رئيس لمستهدفات رؤية الإمارات 2021.