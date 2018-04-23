"الصحة" تصدر 3 تعاميم للتحذير من مستحضرين صيدلانيين ومكمل غذائي

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ثلاثة تعاميم إدارية لإضافة تحذير على مستحضر صيدلاني لعلاج التليف الرئوي قد يتسبب بحدوث إصابات خطيرة في الكبد وتعليق تسجيل مستحضر صيدلاني آخر لعلاج السكري لعدم مطابقة بعض التشغيلات للمواصفات المعتمدة والتحذيرمن مكمل غذائي ومقو جنسي لاحتوائه على مادة دوائية غير معلنة تسبب انخفاضا حادا في ضغط الدم .

وأكد الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية حرص الوزارة الدائم على متابعة جميع التحذيرات والتوصيات الواردة من شركات تصنيع الدواء والهيئات العالمية للدواء وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة في سبيل تحقيق نظم وتدابير الحماية المجتمعية من مخاطر التزييف الدوائي والحرص على تحقيق الوقاية والسلامة للمرضى والمجتمع وفق استراتيجيتها نحو بناء أنظمة الجودة والسلامة العلاجية والصحية والدوائية وفق المعايير العالمية وتعزيز السلامة واليقظة الدوائية.

وأشار إلى قيام الشركة المصنعة " Boehringer Ingelheim" بتبليغ الوزارة عن إضافة تحذير على المستحضر الصيدلاني" Ofen/ nintedanib" والذي يستخدم لعلاج التليف الرئوي كونه قد يتسبب بحدوث إصابات خطيرة في الكبد مؤكدا أنه يجب على ممارسي الرعاية الصحية اجراء فحص " ترانس امينيز "و"البيليروبين " على المرضى في بداية العلاج وخلال أول ثلاثة أشهر من العلاج دوريا وبعد ذلك في كل زيارة للمريض أو كما هو محدد سريريا و تقليل الجرعة أو أخذ العلاج المناسب عند ارتفاع "ترانس امينيز" علما بأن هذا المنتج مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع .

وأوضح إن الوزارة أوصت ممارسي الرعاية الصحية أخذ الحيطة والحذر عند صرف الدواء المذكور لمرضاهم منوها بأن هذا الصنف الدوائي آمن للاستخدام ولم يتم سحبه من الأسواق حيث ان هذه التحذيرات تضاف للنشرة الدوائية فقط مشيرا إلى أنه في حال حدوث أية أعراض جانبية يجب ملء الاستمارة الخاصة بالآثار الجانبية للدواء" ADR "والمتوفرة على موقع الوزارة أو البريد الالكتروني pv @moh.gov.ae أو الاتصال بهاتف الوزارة المخصص لذلك .

وأضاف الأميري أنه تقرر إصدار تعميم بتعليق تسجيل المستحضر الصيدلاني" Metaphage 500mg tablet " للشركة المصنعة الكويتية والسعودية بناء على ما ورد للوزارة من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون بخصوص تعليق تسجيل المنتج المذكور والمستخدم لعلاج مرض السكري وفقا لنتائج دراسات التحليل المخبرية لعدد من التشغيلات والتي بينت عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة .

وذكر أن اللجنة الخليجية المركزية للتسجيل الدوائي أوصت بتعليق المستحضر وعمل دراسة تكافؤ حيوي للمستحضر تحت إشراف الهيئة العامة الغذاء والدواء بالسعودية علما بأن المنتج مسجل في وزارة الصحة ووقاية المجتمع وعليه تقرر تعليقه على أن يتم الانتهاء من التحقق من جودة المنتج ويجب على المورد سحب جميع التشغيلات للمستحضر من القطاعين الصحي العام والخاص وعلى جميع ممارسي الرعاية الصحية عدم استخدام المنتج المذكور إن وجد لديهم وعلى جميع الصيدليات التوقف عن صرفه وإعادته للمورد.

ولفت الأميري إلى أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أبلغت الوزارة بخصوص المنتج " Rhin 69 Extreme 5000 capsulate " الذي يستخدم كمكمل غذائي ومقو جنسي للرجال حيث أظهرت التحاليل احتوائه على مادة دوائية غير معلن عنها اسمها "Tadalafil "والتي تسبب انخفاضا حادا في ضغط الدم قد يصل لمستوى خطير ويمكن أن تشكل خطرا على المصابين بأمراض القلب والسكري أو إرتفاع الدهون وخاصة الذين يتناولون أدوية تحتوي على "النترات" حيث تم بهذا الخصوص اصدار تعميم للمنشآت الصحية والصيدلانية الحكومية والخاصة لإتخاذ الإجراءات لسحب المنتج من الأسواق ومنع تداوله واستيراده في حال توفره علما بأن المنتج غير مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع.

