فتح باب التسجيل في مراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم

كشفت وفاء حمد بن سليمان، مديرة إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم، أن مراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم التابعة لوزارة تنمية المجتمع مستمرة في تسجيل الطلبة من أصحاب الهمم من مختلف إمارات الدولة حتى نهاية مايو المقبل عبر موقع الوزارة الإلكتروني www.mocd.gov.ae.

وقالت بن سليمان: «تستقبل مراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم الطلاب من فئات الإعاقة الذهنية والتوحد والمتعددة، إضافة إلى حالات التأخر النمائي للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، ويتخصص مركز أم القيوين للتوحد في تأهيل حالات اضطراب طيف التوحد، فيما يتخصص مركز دبي للتدخل المبكر برعاية وتأهيل حالات الأطفال الذين لديهم تأخر نمائي، سواء من النواحي الجسدية أو الحسية أو التواصلية، من أجل تخفيف آثار الإعاقة على الطفل وأسرته إن وُجدت، والتقليل من إمكانية تحوّل التأخر النمائي إلى إعاقة، وتوعية الأسر وإشراكها في البرامج التدريبية الأسرية التي من شأنها تطوير قدرات الأطفال في مختلف الجوانب الإدراكية والتواصلية والاجتماعية والجسدية».

وأشارت بن سليمان إلى أن تسجيل الطلبة من أصحاب الهمم يتم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة www.mocd.gov.ae، لتوفير الوقت والجهد على ولي الأمر المتقدم بطلب التسجيل، وتوفير عناء التوجه إلى مراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم.

وتسهيلاً لإجراءات التسجيل، فقد اقتصرت على إرفاق بعض المستندات الرسمية عن حالة الطفل والتقرير الطبي الذي يفيد بوجود الإعاقة أو التأخر النمائي، والذي على أثره يتم تحديد مواعيد المقابلات التشخيصية للمستفيدين خلال فترة زمنية وجيزة، وإبلاغ ولي الأمر عن نتائج التقييم.

وأوضحت بن سليمان أن الوزارة انتهت من مشروع الملف الإلكتروني للطلبة الملتحقين، إذ يتم تحويل عملية التسجيل الإلكترونية إلى المختصين في لجنة الأهلية، الذين يقع على عاتقهم البتّ في الحالات عبر الشبكة الداخلية للوزارة (مرسال)، ثم تقديم التوصيات اللازمة لكل طفل التي تشمل خطته التربوية الفردية والبرامج التأهيلية والتربوية اللازمة له، حيث يُمكّن الملف الإلكتروني المختصين من تتبع تقييم الحالة.