«طرق دبي» تستعد لاستضافة مؤتمر النقل 23 الجاري

أكملت هيئة الطرق والمواصلات في دبي استعداداتها لاستضافة مؤتمر ومعرض النقل للاتحاد العالمي للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2018، المقرر عقده في الفترة من 23 إلى 25 من الشهر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 70 متحدثاً عالمياً، وسيكون الخبير والمفكر العالمي الكندي برنيت توديريان المتحدث الرئيس في حفل افتتاح المؤتمر.

وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: يعد هذا الحدث واحداً من أكبر التجمعات في عالم وسائل المواصلات العامة، حيث يجمع قادة الصناعة وصانعي السياسات والمشرعين والمطورين والاستشاريين والمشغلين والمصنعين تحت سقف واحد لمناقشة الحلول المستقبلية لوسائل المواصلات العامة، حيث تجتمع اللجنة المنظمة بشكل منتظم داخلياً في هيئة الطرق والمواصلات، كما تجتمع بشكل ربع سنوي مع وفد من مكتب الاتحاد العالمي للمواصلات العامة للتخطيط والإعداد لهذا الحدث.

حرص

وأكد الطاير حرص هيئة الطرق والمواصلات على استضافة المتحدثين العالميين لعرض تجاربهم وخبراتهم في مجال النقل الجماعي، حيث يستضيف المؤتمر برنيت توديريان، من كندا، وهو خبير ومفكر عالمي في مجالات التخطيط الحضري والنقل المستدام، ويركز في عمله على اتباع منهج متكامل وغير تقليدي (out of the box) لتحقيق بيئة حضرية نابضة بالحياة، وعمل برنيت في العديد من المدن بما في ذلك أوكلاند وبريزبان، وبيونس، آيرس، وكوبنهاغن، وهلنسكي، ونيويورك، وأوسلو، وروتردام، وسيدني، وفانكوفر وغيرها، وهو مؤسس للمجلس الحضري الكندي، ويساهم بشكل دوري من خلال المقالات والمقابلات في هفنغتن بوست، وسيتي لابز، وسمبيسنغ، لإضافة إلى كونه متحدثا رئيسا في العديد من المحافل الدولية.

منظومة النقل

وأضاف: يحظى الحدث باهتمام بالغ من قبل الوزراء ورؤساء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين والمستشارين والخبراء وغيرهم من صانعي القرار في مجال النقل والمواصلات، وذلك نظراً للنمو الكبير الذي تشهده مدن المنطقة والزيادة المضطردة في عدد السكان، والحاجة الماسة لتوفير بنية متكاملة من منظومة النقل الجماعي، لتسهيل تنقل السكان في المدن، مشيراً إلى أن المؤتمر والمعرض يشكل فرصة جيدة، للاطلاع على التجارب الناجحة للدول المتقدمة، وآخر التقنيات المستخدمة في هذا المجال.

إسعاد المتعاملين

من جانبه قال محمد عبيد الملا، عضو مجلس مديري هيئة الطرق والمواصلات رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر: يُعد شعار المؤتمر (الريادة في إسعاد المتعاملين)، ترجمة صادقة لسعي الهيئة الحثيث لإسعاد متعامليها من مختلف شرائح المجتمع، إضافة إلى إسعاد الزائرين القادمين لدبي، من مختلف بلدان العالم للمشاركة في فعالياتها وأنشطتها المتنوعة.

وأضاف: إن مشاركة العديد من الخبراء العالميين البارزين في مجال النقل الجماعي والبنى التحتية اللازمة له والتقنيات المتقدمة المستخدمة في تشغيله ستثري هذه التجربة، وتسهم في استقطاب العديد من المشاركات من دول المنطقة والعالم، لاسيما أن منظومة النقل الجماعي تمثل العامل الرئيس في مسيرة التقدم والنمو في جميع المجالات وعلى كل الأصعدة.

ونوه بأنه بعد النجاح الملفت، الذي حققه الحدث في دوراته السابقة، قررت الهيئة أن تستضيف في دورة هذا العام عدداً إضافياً من المتحدثين البارزين على مستوى المنطقة والعالم، ليقدموا للحضور خلاصة خبراتهم وقصص نجاح تجاربهم، في مجال النقل الجماعي والنقل المدرسي، واستخدام الدراجات الهوائية، وإسعاد المتعاملين، والخدمات الذكية وغيرها.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المنظمة للمؤتمر والمعرض تجتمع بشكل دوري ومنتظم داخلياً في هيئة الطرق والمواصلات، كما تجتمع بشكل ربع سنوي ودوري مع وفد من مكتب الاتحاد العالمي للمواصلات العامة في بروكسل للتخطيط والتجهيز لهذا الحدث.