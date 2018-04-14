محمد بن راشد يصل السعودية للمشاركة في القمة العربية غدا

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بحفظ الله ورعايته الى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية في الظهران على رأس وفد الدولة الى القمة العربية التاسعة والعشرين التي ستبدأ غدا الأحد بمدينة الدمام.

وكان في استقبال سموه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء ومعالي أحمد أبو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية.

ويرافق سموه وفد يضم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وسعادة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة جمعة مبارك الجنيبي المندوب الدائم للدولة لدى جامعة الدول العربية.