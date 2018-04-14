صرف 33 مليون درهم مكافأة لمُلَّاك لوحات مركبات الأجرة في دبي

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بصرف 33 مليوناً و295 ألف درهم، مكافأة إضافية لملّاك لوحات مركبات الأجرة الخاصة بالمواطنين المُشغَّلة من قِبَل مؤسسة تاكسي دبي وشركات الامتياز، والبالغ عددها 6659 لوحة، حيث ستبدأ هيئة الطرق والمواصلات في تسليم مكافأة عام 2017 إلى مستحقيها، بالإضافة إلى المبالغ المستحقة لهم سنوياً، اعتباراً من الأسبوع الجاري.

وتوجّه مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على المكافأة التي أمر بها سموه لأصحاب ومُلَّاك أرقام سيارات الأجرة حرصاً على ضمان العيش الكريم لهم ولأسرهم.

وقال :"هذه المكافأة إحدى المبادرات الكريمة التي عودنا عليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تحقيق السعادة للجميع، وتأتي متزامنة مع "عام زايد" وقرب حلول شهر رمضان المبارك، وهي تترجم حرص سموه على دعم ومتابعة أبناء شعبه وشؤونهم وأوضاعهم المعيشية، لتوفير سبل العيش الكريم لكل فئات المجتمع".