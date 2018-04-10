منال بنت محمد تهنئ المرأة الإماراتية باعتماد تشريع المساواة في الرواتب بين الجنسين

أعربت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة؛ سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، عن فخرها واعتزازها بالمكتسبات الاستثنائية التي تحظى بها المرأة الإمارتية والدعم المستمر من القيادة الرشيدة، التي ترسي دعائم التوازان بين الجنسين وترسخ لها كثقافة تحقق العدالة في الفرص، بما يضمن أداء أدوار فعالة في تحقيق تنمية مستدامة في الدولة.

وتوجّهت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمهم الدائم للمرأة الإماراتية وتميزها وريادتها، وتحقيق التوازن بين الجنسين، الأمر الذي يعزز مكانة الدولة في تقارير التنافسية العالمية في هذا الملف.

وهنأت سموها المرأة الإماراتية بمناسبة اعتماد مجلس الوزراء بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمشروع إصدار أول تشريع من نوعه في المنطقة للمساواة في الرواتب والأجور بين الجنسين، وعلى توفير فرص متكافئة بينهما بدون استثناء، مؤيداً ما يكفله دستور دولة الإمارات من حقوق متكافئة بين الجنسين.

وأشادت سموها بالمردود الايجابي للتشريع، ليس فقط على صعيد الدولة، وإنما على الصعيدين الإقليمي والعالمي، حيث تمثل دولة الإمارات مرجعاً لتشريعات التوازن بين الجنسين وكونها نموذجاً رائداً في دعم المرأة والارتقاء بدورها في كل توجهات الدولة، بما يضمن مساهمتها كشريك مؤثر في مختلف مسارات التنمية التي تشهدها الدولة من خلال توفير بيئة عمل داعمة لها.

وأكدت سموها أن التشريعات المؤسسة للتوازن بمثابة قوة دفع كبيرة للاستمرار في مسيرة النهوض بدور المرأة وتعزيز تمثيلها وتحقيق التقدم المنشود في مؤشرات سد الفجوة بين الجنسين، الأمر الذي من شأنه إحراز المزيد التكافؤ في الفرص مع أخيها الرجل وتشجيعها على الانخراط بفاعلية في مختلف قطاعات الدولة على أسس ترتكز على الكفاءة والاقتدار.