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محمد بن راشد: اعتمدنا أول تشريع من نوعه للمساواة في الرواتب والأجور بين الجنسين

المصدر:
  • البيان الالكتروني
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قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إن مجلس الوزراء اعتمد مشروع إصدار أول تشريع من نوعه للمساواة في الرواتب والأجور بين الجنسين.

وقال سموه على حسابه الرسمي عبر تويتر : "اعتمدنا في مجلس الوزراء مشروع إصدار أول تشريع من نوعه للمساواة في الرواتب والأجور بين الجنسين . بقوة القانون وحكمه لا نريد أي استثناء في توفير فرص متكافئة بين الجنسين . دستورنا ضمن حقوق وواجبات متكافئة بين الجنسين ونسعى لتفصيل وإنفاذ وضمان هذا الحق الدستوري من خلال القانون الجديد".

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