أشعار محمد بن راشد تُشعل الحنين لزايد وفلسطين

تضمن حفل توزيع جوائز الصحافة العربية، فقرة فنية قُدمت خلالها قصيدة «كونوا مع الحق» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مُغناة بصوت الفنان حسين الجسمي ومن ألحانه، وذلك للمرة الأولى، إذ أنتجها المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

واقترن غناء الجسمي للقصيدة على المسرح، بعرض على الشاشة اشتمل على صور ومشاهد متنوعة تعكس استبسال وعزيمة الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه ونصرة القدس والوقوف في وجه الطغيان، حيث جسدت هذه المشاهد مع صوت الجسمي، عمق وثراء معاني هذه الرائعة الشعرية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وقوة تعبيرها عن معاناة الفلسطينيين وحقوقهم وما يكابدونه من قهر وطغيان من المحتل، وأيضا تصويرها لبأس أبناء هذا الشعب الصامد وصلابتهم في التمسك بأرضهم والدفاع عن المقدسات.

كما يدعو ويستنهض سموه في أبيات هذه القصيدة، الضمير الإنساني العالمي، لنصرة الفلسطينيين أصحاب الحق، والوقوف إلى جانب قضيتهم.

«أبي الأكبر»

واشتملت هذه الفقرة في حفل توزيع الجوائز، على غناء قصيدة «أبي الأكبر» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من قبل الجسمي، حيث تتحدث هذه الرائعة الشعرية عن أمجاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات، وتفرد مناقبه وفِعاله، ويتحدث فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، عن ما تركه رحيل الشيخ زايد من فراغ كبير على المستوى المحلي والعربي، وخاصة من خلال مطلعها «زلزل الأرض مُصاب العربِ».

كما يصفه فيها بـ: صانع المجد، وباني العلا، وزاكي النسب.. مؤكداً أن الشيخ زايد لم يكن للإمارات زعيماً فحسب، بل كان زعيماً لجميع العرب.