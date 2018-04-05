محمد بن راشد: التميز نهج الإمارات

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كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الفائزين بجائزة الصحافة العربية للعام 2018 ضمن مختلف فئاتها وذلك خلال الحفل الذي أقيم في مدينة جميرا تزامناً مع ختام الدورة الـ 17 لمنتدى الإعلام العربي، المنصة الإعلامية الأهم والأكبر على مستوى العالم العربي. وقال سموه في تدوينات نشرها عبر حسابه في "تويتر": شهدت اليوم حفل تكريم الفائزين بجائزة الصحافة العربية في دورتها الـ 17، نبارك لكل الفائزين ونشكر القائمين على هذه الجائزة.

وحضر الحفل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، والشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير خارجية البحرين، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومنى غانم المرّي، رئيسة نادي دبي للصحافة أمين عام جائزة الصحافة العربية، وضياء رشوان رئيس مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية، ولفيف من رؤساء تحرير الصحف الإماراتية والعربية وكبار الكُتَّاب والمفكرين وصُنّاع الرأي ورموز العمل الثقافي العربي وقيادات المؤسسات الإعلامية في المنطقة.

وتم منح جوائز الصحافة العربية لـ 14 فائزاً من مختلف الصحف اليومية والأسبوعية والمجلات الدورية المطبوعة والإلكترونية والمؤسسات الإعلامية الذين وجدت أعمالهم طريقها إلى منصة التكريم من بين ما يقرب من 6 آلاف عمل غطت مختلف فنون ومجالات العمل الصحافي.

ومع بداية الحفل تم عرض فيلم «جائزة الصحافة العربية» الذي رصد أهم الأحداث التي واكبتها صحافتنا العربية خلال الفترة الماضية وكان لها تأثير على المشهد الإعلامي العربي. وتضمن حفل الجوائز قصيدة «القدس» من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أداها غناءً الفنان حسين الجسمي.

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