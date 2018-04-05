كووك: التقنية تخدم الصحافة لكن المحتوى يأتي أولاً

استعرض مات كووك، مدير «غوغل نيوز لاب»، الجهود التي تبذلها الشركة للمساهمة في تطوير الصحافة الرقمية ودعم عملية انتشار المعلومات حول العالم، فضلاً عن العمل مع مجموعة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين لاستكشاف مستقبل القطاع لا سيما في ظل ما يشهده من تطورات سريعة الوتيرة وذلك بهدف الاستمرار في تقديم خدمات تلبي مختلف متطلبات الجمهور وتدعم مفهوم «الصحافة الراقية»، مؤكداً أن التكنولوجيا تخدم الصحافة ولكن المحتوى يأتي أولاً.

وأكد كووك الذي يحظى بخبرة عميقة في مجال الصحافة اكتسبها خلال عمله مع المؤسسات الإعلامية العالمية، في جلسته التي عقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني والأخير من منتدى الإعلام العربي، أن جوجل تُعنىَ في المقام الأول بالمحتوى الصحافي أو ما يطلق عليه «القصة» فيما تأتي التكنولوجيا في الترتيب الثاني من ناحية الأهمية كونها عنصر دعم أساسياً ومهماً لمنظومة الصحافة الرقمية وليست الأساس في هذا المضمار.

وقامت غوغل خلال عمرها الذي يناهز 20 عاماً بالتعاون مع مؤسسات عاملة في مجال الإعلام والصحافة ونجحت في تطوير العديد من البرامج والتطبيقات التي تيسر مجالات العمل الصحافي وفي مقدمتها منصة «غوغل نيوز لاب».