مناقشة تأثير منصات التواصل في الساحة الفنية

قالت الفنانة نجوى كرم، إن وسائل التواصل الاجتماعي أحدثت تحولاً لافتاً ومهماً في علاقة الفنان بجمهوره، حيث جعلت الفنان أكثر قرباً منهم وتفاعلاً معهم، ومن خلالها يظهر الفنان على طبيعته ويكون أكثر تلقائية في التحدث عن حياته ومشروعاته الفنية، ويتعرف إلى ردود الفعل المباشرة والسريعة لهذا الجمهور.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني والختامي لمنتدى الإعلام العربي وضمن جلسة حملت عنوان «تحولات فنية»، شارك فيها علي جابر، مدير مجموعة قنوات «إم بي سي»، وقدمها الإعلامي نيشان.

ووجهت نجوى كرم عتاباً للمؤثرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذين يؤثرون سلباً في الجمهور لأغراض شخصية، معربةً عن شكرها لأصحاب الموضوعية والمصداقية ذوي التأثير الإيجابي، لكنها قالت إن أهم معيار للحكم على هؤلاء المؤثرين هو موقع كل منهم في المجتمع، وما قدمه له وهل له وزن في مجال معين، أم مجرد شخص لديه متابعون كثيرون.

تحول كبير

من جانبه قال علي جابر إن وسائل التواصل الاجتماعي أحدثت تحولاً كبيراً في علاقة الإعلاميين بالقراء والمشاهدين، حيث صار الهيكل الإعلامي مفتوحاً لكل الناس، ومن خلالها يعبر الجمهور عن رأيه ويشارك في صنع الرأي بما ينشره من صور ومعلومات بصرف النظر عن صحتها.

ووصف علي جابر تغريدات «البلطجة» عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنها أمراض العصر الراهن، معتبراً أن هناك أمراضاً في كل عصر إعلامي، وقد ظهرت في الصحافة وفي التلفزيون ونعيشها حالياً في ساحة التواصل الاجتماعي، لكن لا يجب أن نستسلم لهذه الظاهرة والتعامل معها وتصحيحها رغم صعوبة وقفها.