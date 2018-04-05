«كهرباء دبي» تؤكد أهمية الإعلام في تعزيز ركائز الاستدامة

أكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الدور المهم الذي يضطلع به الإعلام في تسليط الضوء على الممارسات البيئية السليمة، التي من شأنها المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد الأخضر. جاء ذلك بمناسبة مشاركة الهيئة بصفتها شريك الاستدامة في الدورة الـ 17 من منتدى الإعلام العربي، الذي نظمه نادي دبي للصحافة تحت شعار «تحولات إعلامية مؤثرة».

وأضاف الطاير: «تولي هيئة كهرباء ومياه دبي أهمية كبرى لقضية الاستدامة البيئية والتحول نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تهدف إلى توفير 75% من طاقة دبي من مصادر نظيفة بحلول عام 2050».

وشاركت الهيئة بصفتها «شريك الاستدامة» في منتدى الإعلام العربي تأسيساً على علاقات التعاون الوثيقة بين الهيئة ونادي دبي للصحافة، وانطلاقاً من تقديرنا لدور الإعلام في نشر الوعي بين الناس في مختلف القضايا والموضوعات التي تمس حياتهم اليومية.