«الطفل المبدع».. حلمه عقد لقاء مع محمد بن راشد

على الرغم من عمره الذي لا يتعدى الحادية عشرة، إلا أنه يمتلك العديد من المواهب والهوايات تجعله يستحق عن جدارة ألقاباً كثيرة في مقدمتها «الطفل المبدع»، إذ يعد سيف نظام بني جابري، الطفل الموهوب أصغر إعلامي في منتدى الإعلام العربي في دورته السابعة عشرة، حيث عبر في لقائه مع «البيان» عن أمله في أن تتاح له الفرصة يوماً ما ويعقد لقاء خاصاً مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأشار سيف الذي يمتلك من المؤهلات واللباقة والثقة في النفس ما يجعله يوماً من أفضل الإعلاميين في العالم العربي، إلى أنه يعمل متطوعا مع «بوابة العين الإخبارية»، وأنه مازال يدرس في الصف السادس الابتدائي في مدرسة الرؤية الخاصة بالعاصمة أبوظبي. وقال سيف: إنه يهوى الإعلام منذ صغره، وأن أخاه يعتبر القدوة له في مجال الإعلام، مشيرا إلى رغبته في دراسة الإعلام مستقبلاً، وأن يصبح إعلامياً لامعاً وبارزاً.