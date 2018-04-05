أصغر مصور في الشرق الأوسط يرى المنتدى نافذته على العالم

بعد أن وجد متعب عبد العزيز الحضيف، أصغر مصور في الشرق الأوسط، والحاصل على شهادة من اتحاد المصورين العرب، التفاعل الكبير وحضور قيادات العمل الإعلامي في المنطقة، بما في ذلك المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية والإعلاميون العرب العاملون في مناطق مختلفة من العالم، ضمن أكبر تجمع سنوي للإعلام العربي منتدى الإعلام العربي، بحضوره العام الماضي أصر على الانضمام لهذا الحشد من الإعلاميين على نفقته الخاصة.

متعب ذو الـ 10 سنوات وجد في المنتدى نافذة نموذجية للاطلاع على تجارب العالم الناجحة في التطوير والتحديث الإعلامي، والتعريف بأبرز التحولات الإعلامية المؤثرة، وأهم التقنيات التي تسهم في تطوير صورة الإعلام ووجد في ذلك فرصة لينمي موهبته، إذ كان لوالدته دور كبير في تنمية موهبته.