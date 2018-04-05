توزيـع جوائـز مسابقة كلية محمد بـن راشـد للإعـلام

احتفلت الجامعة الأميركية في دبي أمس بتوزيع جوائز مسابقة كلية محمد بن راشد للإعلام «التحقيق الصحفي والفيلم القصير» التي أطلقتها هذا العام بالتعاون مع نادي دبي للصحافة، لطلبة الثانوية العامة في مدارس الدولة.

وذلك ضمن فعاليات منتدى الإعلام العربي في مدينة الجميرا. وحضر الحفل منى غانم المرّي، رئيسة نادي دبي للصحافة رئيسة اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي والدكتور لانس دي ماسي رئيس الجامعة وعلي جابر عميد كلية محمد بن راشد للإعلام وعدد من أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية ولجنة التحكيم والفائزين وأولياء أمورهم.

وأعلن علي جابر تقديم منح دراسية للطلبة المواطنين للدراسة في كلية محمد بن راشد للإعلام، وتبني المواهب الشابة وصقل مهاراتهم تمهيداً لدمجهم في سوق العمل. كما هنأت منى المري الفائزين وأعربت عن سعادتها لوجود عدد كبير من المواطنين والمواطنات بين الفائزين، وأكدت أهمية دورهم الريادي في ميدان الإعلام.

وأشاد الدكتور دي ماسي بدور نادي دبي للصحافة في دعم المسابقة وحرصه على كشف المواهب الإعلامية ورعايتها.

وفازت الطالبة تيماء أسامة آل علي من مدرسة سودة بنت زمعة في عجمان بالمركز الأول عن تحقيق بعنوان: الإمارات تنهض بابتكارات أبنائها لريادة المستقبل، واستحقت منحة دراسية. كما فازت بالمركز الأول مكرر الطالبة مايا درمش من مدرسة الشروق الخاصة في دبي، عن تحقيق بعنوان: هوس الشهرة على مواقع التواصل الاجتماعي، واستحقت منحة دراسية.

وتوجه رئيس الجامعة بالشكر والتقدير إلى كل الجهات التي رعت المسابقة وساهمت في تحقيق الهدف منها. وتم تكريم الجهات الراعية وهي: نادي دبي للصحافة وزارة التربية والتعليم وبنك الإمارات دبي الوطني وباريس غاليري وجريدة البيان وجريدة الخليج والغلف نيوز، الخليج تايمز.

وفاز بمسابقة التحقيق الصحفي باللغة الإنجليزية كل من نورما مراد، ساره علي اليماحي، هند أحمد، شما سلطان السويدي.

وفاز بمسابقة الفيلم القصير كل من دالين أبوبكر، سلامة المهيري، رسلان بايازوف، سعيد علي محمد الشامسي. وفي ختام الحفل تم تكريم رعاة المسابقة ولجنة التحكيم والفائزين بالمسابقة.