نشوى الرويني: الأخبار المزيفة أداة لهدم الدول

أكدت الإعلامية نشوى الرويني خطورة الأخبار الكاذبة، ونشر المعلومات المضللة وأنها أداة لهدم الدول، تسعى لتحقيق مصالح محددة اعتماداً على محتوى وهمي يستهدف وحدة الشعوب ونشر التعصب والإرهاب، مشيرة إلى قدرة الجمهور على الفرز والتعرف إلى المحتوى المفتعل وغير الحقيقي، وهو ما يفسر التراجع الحاد في شعبية القنوات الإخبارية التي تبث الكذب والتحريض، وصعود قنوات أخرى اتخذت من المصداقية سبيلاً للوصول إلى عقل المتلقي.

كما أكدت الرويني خلال جلسة بعنوان «بروز الوهمي وسقوط الموثوق» شروع بعض الدول وفي مقدمتها دولة الإمارات في سنّ تشريعات لمكافحة ظاهرة الأخبار الملفقة، مشيرة إلى حاجة الجمهور إلى تعلّم التحليل النقدي والتأكد من مصداقية الأخبار من خلال التحقق من الموقع الناشر للخبر.