«فيسبوك» يتبنى إجراءات حماية من المحتوى الكاذب

دافعت نشوى علي مديرة السياسات العامة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان في شركة «فيسبوك» عن مدى مسؤولية الشركة عن نشر وتناقل الأخبار الكاذبة عبر هذه المنصة الاجتماعية الشهيرة، وقالت إن منصات التواصل الاجتماعي وشركات التقنية لا تصنع المحتوى، بل هي وسيلة ناقلة له، مؤكدة أن الشركة تتبنى إجراءات تصحيحية لحماية المستخدمين من أضرار المحتوى الكاذب.

وأقرت بأن نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة أو «الملفقة» التي يتم بثها عبر هذه المنصات تمثل مشكلة مزعجة لشركة فيسبوك كما هو الحال للمستخدمين المتضررين من نشر وتلقي هذه الأخبار، مؤكدة مسؤولية الشركة تجاه المستخدمين والتأكد من أنهم يتلقون أخباراً صحيحة.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الإعلام العربي وضمن جلسة حملت عنوان «صناعة التزييف».

وأشارت إلى أن البعض ينشئ حسابات زائفة لبث أخبار كاذبة ويعتمدون على من يمكن وصفهم بـ «الميليشيات الإلكترونية»، وهذه إحدى المشاكل التي تواجهها الشركة.

وقالت علي إن الشركة تحرص على أن يقضي المستهلكون وقتاً مفيداً مع فيسبوك وحمايتهم من الأخبار الكاذبة وعدم التضرر من المحتويات التي تنشر من خلاله.