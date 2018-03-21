مسؤولون:قيادتنا تضع سعادة الإنسان في مقدمة الأولويات

أكد مسؤولون أن القيادة الرشيدة للدولة تضع سعادة الإنسان في مقدمة أولوياتها، وسخرت جميع الإمكانات والموارد من أجل تحقيق هذا الهدف النبيل، مشيرين إلى أن دولة الإمارات تسعى بشكل جاد وقوي إلى تعزيز مفهوم السعادة في المجتمع، وجعله أسلوب حياة.

محطة

وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «بفضل المبادرات الرائدة لقيادتنا الحكيمة والرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصبحت السعادة حالة عامة يعيشها الناس في تفاصيل حياتهم اليومية في وطننا الغالي، وتمثل مناسبة اليوم العالمي للسعادة محطة مهمة نتوقف عندها جميعاً لنرى ما حققته مسيرتنا التنموية الرائدة من إنجازات متميزة أسعدت كل المحبين والأصدقاء لدولة الإمارات عبر العالم.

حيث تأتي المناسبة في عام زايد لتذكرنا بدور المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تحقيق السعادة لكل من يعيش في الدولة، ويغمرنا الفرح بالإنجازات المحققة التي نتطلع جميعاً إلى تعزيزها وتقويتها باستمرار لتنعم الأجيال الجديدة بمزيد من السعادة وبالروح الإيجابية».

مبادرات

من جانبه قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «في مناسبة اليوم العالمي للسعادة، يطيب لنا أن نتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان لقيادتنا الرشيدة متمثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي وضعت سعادة الإنسان في مقدمة أولوياتها، وسخرت جميع الإمكانات والموارد من أجل تحقيق هذا الهدف النبيل وفق خطط واستراتيجيات ومبادرات نوعية، مكنت دولة الإمارات من تحقيق إنجازات لم تستطع دول وأمم تحقيقها في مدة طويلة من الزمن.

وتابع: نتذكر في هذا اليوم ونحن في عام زايد 2018 مسيرة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي حرص على إسعاد أبناء وطنه، فكرس فكره وإمكاناته لخدمة شعبه وإسعاده، ووضع الإنسان محور تفكيره، معلناً أن الاستثمار في بناء الإنسان هو الأساس في بناء الأوطان.

واليوم، صار إسعاد الناس في الإمارات، كما تعلمنا من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مهمة لا تحتمل التأجيل، وباتت السعادة والإيجابية أسلوب حياة، والتزاماً حكومياً، وروحاً حقيقية توحد مجتمع الإمارات.

بدوره قال سامي بن عدي وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي للشؤون المساعدة والخدمات المؤسسية: إن القيادة الرشيدة للإمارات استطاعت أن تكرس السعادة أسلوب حياة، والإيجابية طريقة تفكير، وذلك من خلال نهج وتوجهات واستراتيجيات وخطط عمل هدفها الأول والأخير هو تحقيق أعلى مستويات الرفاهية للجميع وتوفير حياة كريمة لكل أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها.

ولفت إلى أن الإمارات بوصولها إلى المركز الأول عربياً والـ20 عالمياً في «السعادة» حسب تقرير السعادة العالمي، عززت مكانتها عالمياً مركزاً للسعادة والإيجابية، وحققت إنجازاً آخر في مجال رفاهية مواطنيها، وإضافة جديدة لتراث المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وجد أن سعادة شعبه هي ثروته، وكان أول من رسَخ قيم الإنسانية واتخذ السعادة منهجاً للارتقاء بشعبه منذ تأسيس دولة الإمارات.

مجتمع سعيد

وأكد الدكتور حمد أحمد الشيباني العضو المنتدب للمعهد الدولي للتسامح أنهم يترجمون توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي أشار فيها إلى أن كل السياسات والبرامج والخدمات الحكومية لا بد أن تسهم في صناعة مجتمع إيجابي وسعيد، وأن وظيفة الحكومة هي تهيئة البيئة المناسبة لسعادة الأفراد والأسر والموظفين، وترسيخ الإيجابية قيمة أساسية في مجتمع الإمارات.

وذكر أن المعهد الدولي للتسامح يعمل ضمن رؤيته وأهدافه إلى إشاعة السعادة من خلال ترسيخ مقومات السعادة في المجتمع، والانتقال بدولة الإمارات إلى مراحل جديدة من الرفعة والتقدم والازدهار عملاً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وفي إطار جهودنا لتحقيق خطة دبي 2021 التي تهدف إلى أن تكون دبي موطناً لأفراد مبدعين يتملكهم الفخر والسعادة.

وتقدم العميد أحمد خلفان المنصوري أمين عام جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، بمناسبة يوم السعادة العالمي، مؤكداً أن أبناء الإمارات يتفاعلون مع هذا اليوم بشكل خاص كونهم أسعد شعب لأسعد دولة معاهدين القيادة الحكيمة بالعمل من أجل رفعة ونهضة الوطن الغالي.

رفاهية

وأكد اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي أن الاحتفال باليوم العالمي للسعادة يجسد اهتمام القيادة الرشيدة بتوفير أقصى سبل الرفاهية والعيش الكريم للمجتمع الإماراتي بكل فئاته والبيئة التي تعزز التنمية المستدامة، والعمل المتواصل لتعزيز مفهوم السعادة وقيم التسامح في مجتمعنا، والذي تمثل في إطلاق وزارة السعادة، واعتماد منظومة سفراء السعادة في مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية لأداء مهام ومسؤوليات متميزة ضمن مبادرات ابتكارية تنشر السعادة والفرح والشعور بالإيجابية في أنحاء الإمارات.

واستذكر الرميثي بهذه المناسبة أقوالاً حكيمة لقيادتنا الرشيدة والتي تؤكد أن الإمارات منذ نشأتها هدفها سعادة مواطنيها، وأنها تعمل باستمرار من أجل حياة أفضل وأسعد لأبناء الوطن، وأن السعادة قيمة إنسانية تعمل قيادة دولة الإمارات على تعميمها وترسيخها نمطاً وأسلوب حياة لكل أفراد مجتمع الإمارات.

وثمن أهداف الميثاق الوطني للسعادة والإيجابية باعتبار السعادة هي الغاية الأسمى لعمل حكومة دولة الإمارات، التي تلتزم على الدوام، من خلال سياستها العليا وخطط ومشاريع وخدمات جميع الجهات الحكومية، على تهيئة البيئة المناسبة لسعادة الفرد والأسرة والمجتمع، وترسيخ الإيجابية قيمة أساسية فيهم، ما يمكنهم من تحقيق ذواتهم وأحلامهم وطموحاتهم.

أسلوب حياة

وأفادت هنا سيف السويدي، رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، أن دولة الإمارات تسعى بشكل جاد وقوي إلى تعزيز مفهوم السعادة في المجتمع، وجعله أسلوب حياة، وهو ما توج بإطلاق وزارة السعادة، وتعيين عشرات المسؤولين في الجهات الحكومية من أجل تحقيق السعادة، وتعزيزها، وترسيخها في كل قطاع من قطاعات الحياة، لتحقيق آمال وتطلعات المواطنين والمقيمين.

وأضافت السويدي: «في اليوم العالمي للسعادة نتوجه بالشكر والتقدير إلى حكومتنا الرشيدة على جهودها المميزة من أجل تحقيق المزيد من مساحات السعادة والبهجة والفرح، كما نتوجه بالتهنئة لكل المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، وكل الساعين من أجل عالم أكثر سعادة على المستوى العالمي».

وأكد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية أن مبادرات ومكرمات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أسهمت وعززت بنشر السعادة في أوساط المجتمع.

وأشار الشامسي- بمناسبة اليوم العالمي للسعادة- إلى أن حاكم الشارقة سعى لتوفير رغد العيش والاهتمام بالحياة الكريمة ولاننسى مكرمته الغالية التي أسعدت كل موظف بزيارة رواتب موظفي حكومة الشارقة.

وقال الشامسي: يسعدني أن أهنئكم وأهنأ قيادة وشعب الامارات بيوم السعادة العالمي، ونؤكد أن حكومتنا الرشيدة قطعت أشواطا كبيرة وحققت تميزاً واضحاً من خلال رؤيتها في إنشاء وزارة تعنى بالسعادة وسعت لخلق بيئات تسعد موظفيها في كل مناحي الحياة وفي مختلف مجالات العمل.