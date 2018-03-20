«الاقتصاد» تنفذ 12 مبادرة وفعالية باليوم العالمي للسعادة

أعلنت وزارة الاقتصاد أجندة الأنشطة والفعاليات التي تنفذها اليوم احتفاءً باليوم العالمي للسعادة، حيث تضمنت 12 مبادرة وفعالية تستهدف تعزيز بيئة السعادة والإيجابية لدى موظفي الوزارة وجمهور المتعاملين وعامة أفراد المجتمع.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات باتت اليوم نموذجاً عالمياً متقدماً في تحقيق معايير السعادة والرفاهية لشعبها والمقيمين على أرضها، وذلك بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، التي وضعت الإنسان في مقدمة أولوياتها، وجعلته مفتاح النهضة والتقدم، لذا وفرت له أسباب العيش الكريم، وآمنت بقدراته ومواهبه وطاقاته الإبداعية، وحرصت على تمكينه من التطور والعطاء والمساهمة الإيجابية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكرست دوره كمحرك لصناعة المستقبل.

وأضاف المنصوري أن مفهوم السعادة شهد على مدى السنوات القليلة الماضية تطورات مهمة في إطار السياسة الوطنية التي تتبناها الدولة في هذا الصدد، التي تعبّر عن روح رؤية الإمارات 2021، وتنسجم مع مستهدفاتها، حيث حرصت الحكومة على الارتقاء بالسعادة لتصبح منظومة مؤسسية مستدامة.

وتتضمن أنشطة وزارة الاقتصاد في اليوم العالمي، مبادرة «خصومات السعادة» التي يستفيد منها كافة أفراد المجتمع،، ومن المبادرات «نصلكم وبحب»، التي تتمثل بزيارة قرية العائلة أول دار لرعاية الأيتام في دبي، ومبادرة «لمسة سعادة».

تعزيز

وفي الأنشطة الموجهة لفئة المتعاملين، تنفذ الوزارة مبادرة «نسعدكم اليوم» ومبادرة «يوم سعيد 100%».

كما ينفذ الفريق التنفيذي للسعادة في الوزارة مبادرة «توكن السعادة» ومبادرة «إيصال السعادة».