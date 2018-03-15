تطوير أول مؤسسة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة عالمياً

نجحت مؤسسة دبي للمستقبل من خلال مبادرة «دبي 10X»، وبالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» في تطوير أول مؤسسة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقديم الخدمات الرقمية، من خلال مشروع «ديوا الرقمية»، الذي يُعتبر أول مؤسسة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة يتم تطويرها عالمياً، حيث تعتزم الهيئة إحلال وتغيير النموذج التشغيلي للمؤسسات الخدماتية، والتحوّل إلى أول مؤسسة رقمية تعتمد على أنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها، والتوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي وتقديم الخدمات الرقمية.

ويعد مشروع «ديوا الرقمية» واحداً من 26 مشروعاً قدمتها 24 جهة حكومية في دبي، ضمن مشاركتها في مبادرة «دبي 10X»، التي اعتمدت من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، حيث قامت لجنة متخصصة تضم نخبة من الخبراء والمختصين في مرحلة سابقة بدراسة ومراجعة أكثر من 160 فكرة، تم تلقيها للمشاركة في المبادرة من 36 جهة في أقل من 365 يوماً.

تطبيق

وستطبق الهيئة من خلال هذا المشروع نموذجاً رائداً للمؤسسات الخدماتية، التي ستستند إلى الابتكار في مجالات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والذكاء الاصطناعيّ والخدمات الرقمية، كما تعتزم الهيئة إحلال وتغيير النموذج التشغيلي للمؤسسات الخدماتية والتحول إلى أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها والتوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي وتقديم الخدمات الرقمية.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نستلهم رؤيتنا من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ونسعى باستمرار إلى تطبيق الاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية الطموحة في إطار الوصول إلى تحقيق أهداف «مئوية الإمارات 2071»، التي شكلت برنامج عمل حكومي طويل الأمد وترسم الخطوط العريضة لبناء مستقبل الإمارات، كما اعتمدنا الابتكار ضمن رؤية الهيئة، وذلك إيماناً بأن الابتكار يعد أولوية لتطوير خدماتنا ومبادراتنا وأساساً لتطوير الاستراتيجيات وخطط العمل، ونعتمده ركيزة أساسية للتطوير والتحسين المستمر لتعزيز تنافسية الهيئة في جميع مجالات الابتكار المتعلقة بأعمالها عبر مواكبة الثورة الصناعية الرابعة، والاستفادة من التقنيات الإحلالية في مختلف المجالات، ومن ضمنها تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء والطباعة ثلاثية الأبعاد، ودعم مبادرة «دبي 10X»، التي تشكل منهج عمل لحكومة دبي للانتقال بالإمارة نحو ريادة المستقبل، وجعلها تسبق مدن العالم بعشر سنوات عبر الابتكار الحكومي.

وسنستمر في الابتكار لتحقيق مبتغانا في بناء أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها، والتوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي، وتقديم الخدمات الرقمية، وتأسيس نموذج جديد ريادي وعالمي في دبي».

وأضاف: «يركز مشروعنا على تقديم تجربة جديدة للمؤسسات الخدماتية في دبي والعالم المتخصصة في مجالات الطاقة الشمسية، وتخزين الطاقة، والتحكم الذاتي واستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية لجعل دبي نموذجاً عالمياً في الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، عبر تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة الإحلالية كالذكاء الاصطناعي، والطائرات الروبوتية، وتخزين الطاقة، والبلوك شين، وإنترنت الأشياء وغيرها».

وتعمل الفرق المسؤولة في الهيئة على تنفيذ هذا التحول بالاعتماد على تقنيات إحلالية مبتكرة لتعزيز تجربة المواطنين والمقيمين والزائرين في دبي.

أربعة محاور

تشمل المبادرة أربعة محاور لتقديم تجربة جديدة للمؤسسات الخدماتية في دبي والعالم، حيث يرتكز المحور الأول «الطاقة الشمسية» على زيادة استخدام الطاقة الشمسية في دبي لتشغيل 75% من الشبكة بالطاقة النظيفة بحلول 2050، الذي يسهم في تعزيز دور دبي وريادتها العالمية في مجال الطاقة الشمسية، حيث يتضمن هذا المحور مبادرات فرعية عدة ترتكز على تطوير تقنيات جديدة للطاقة.

وستعمل ضمن هذا المحور «ديوا الرقمية» مع شركات تعتمد نظام المنتج المستقل مثل «أكوا باور»، ومصدر، وجامعات ومراكز بحثية ومؤسسات عالمية متخصصة مثل شركة «TUV» العالمية، والمركز الوطني للطاقة المتجددة في إسبانيا (Cene، شركة فراونهوفر)، والمختبر الوطني للطاقة المتجددة (NRE، شركة Ghenova)، جامعة الإمارات العربية المتحدة، ومعهد ماساشوستس للتكنولوجيا، وجامعة ستانفورد، وجامعة خليفة، وسينصب التركيز خلال عام 2018 على تطوير عمليات التشغيل والإدارة لآثار الغبار على الألواح الشمسية، والإشعاع الشمسي، والبيانات الضخمة، وتقييم أداء النموذج.

حلول استباقية

وقال خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: «من خلال التواصل مع الجهات الحكومية ومبادرة «دبي 10X» نسعى لتحقيق أهداف الدولة الخاصة بمئوية الإمارات «2071»، وترجمة حقيقية لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تحسين جودة الحياة داخل الإمارات واستغلال كل الأدوات التكنولوجية الحديثة في تقديم خدامات أكثر ذكاء وأكثر إنسانية لكل قاطني دولة الإمارات، وتصديرها للعام أجمع».

شراكة مع مركز الثورة الصناعية الـ4 للمنتدى الاقتصادي العالمي

انضمت هيئة كهرباء ومياه دبي كشريك لمركز الثورة الصناعية الرابعة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، لتصبح أول مؤسسة خدماتية حكومية على مستوى العالم تنضم للمركز الذي يتخذ من مدينة سان فرانسيسكو الأميركية مقراً له، إلى جانب مؤسسات وشركات عالمية مثل مايكروسوفت، و«إس ايه بي»، و«إيه بي بي» وغيرها.

و قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بضرورة استشراف المستقبل وابتكار تقنياته وتوظيفها لتحقيق أفضل النتائج، وتتواءم استراتيجياتنا ومبادراتنا مع الخطط والاستراتيجيات الحكومية بما في ذلك «مئوية الإمارات 2071» التي تشكل برنامج عمل حكومياً طويل الأمد، وترسم الخطوط العريضة لبناء إمارات المستقبل، واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة التي تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة، ومبادرة «دبي 10X»، التي تشكل منهج عمل لحكومة دبي للانتقال بالإمارة نحو ريادة المستقبل، وجعلها تسبق مدن العالم بعشر سنوات عبر الابتكار الحكومي وإعادة صياغة المفاهيم التقليدية لآليات العمل».

وأضاف: «انضمت هيئة كهرباء ومياه دبي كشريك لمركز الثورة الصناعية الرابعة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي بهدف مواكبة المتغيرات المتسارعة واستشراف الفرص والتحديات وتطوير خطط استباقية طويلة الأمد، وتطوير التقنيات الإحلالية».