فيصل الشمري: «أم الإمارات» تحرص على دعم حقوق الطفل وحمايته

قال فيصل الشمري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية الطفل، إن ‏تخصيص يوم الطفل الإماراتي ليكون في الخامس عشر من مارس كل عام، ممارسة تعكس ‏حرص سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، على دعم المبادرات المبتكرة الدائمة لحقوق الطفل وحمايته على مستوى الدولة.

وأكد الشمري أن ‏اعتماد المجلس الوزاري للتنمية لهذا اليوم يرسم مساراً مؤسسياً لإطلاق هذه المبادرات وتنفيذها، ليصبح الطفل ‏ركيزة عمل مؤسسي تحتفي به الجهات الحكومية وغيرها، عبر خطط ومبادرات ‏تنفذ على مدى العام، وتعلن نتائجها ‏في هذا اليوم أو في يوم الطفل العالمي، أو مع العودة إلى المدارس، أو حتى مع موسم إجازة الربيع أو الإجازة الصيفية.

‏وتابع الشمري: «تتطلع جمعية الإمارات إلى حماية الطفل لانتهاز هذه الفرصة لتطوير شراكاتها، وتعزيز مبادراتها مع كل الجهات والشركاء المعنيين من القطاع الحكومي والخاص، لكل ما من شأنه أن يعزز حماية الطفل في دولة الإمارات، بما يعكس المكانة المرموقة التي حازتها بين الدول، ويسهم في ‏ترسيخ مكانتها كنبراس بين الأمم في مجالات حقوق الطفل وحمايته».

وقال إن دولة الإمارات تعتبر من أوائل الدول التي أقرت قوانين تعنى بحقوق الأطفال، ووقّعت على العديد من الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، ولها بصمات واضحة في تعزيز الجهود المحلية والدولية، في حماية الأطفال من أي شكل من أشكال الإساءة أو الاستغلال، ويأتي إعلان يوم الطفل الإماراتي تتويجاً لجهود الدولة ومؤسساتها في العمل على تنمية الطفل بكل الأدوات التي تجعل منه مساهماً فعالاً في مستقبل الدولة.

يُذكر أن جمعية الإمارات لحماية الطفل أُسست عام 2017 بهدف تعزيز الدور المؤسسي والشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، ورفد العمل المجتمعي وتأطير العمل التطوعي في مجالات حماية الطفل، وتعزيز الوعي المجتمعي بحماية الأطفال من كل أشكال الإهمال والإيذاء.