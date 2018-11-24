محمد بن راشد: حلمي أن يعيش العالم العـــربي عصره ويشارك في بناء حضارته

حدث كبير تنتظره دبي خلال العامين المقبلين وهو معرض إكسبو2020، ما القيمة الإضافية التي يقدمها إكسبو لدبي والقيمة التي تقدمها دبي لإكسبو؟

أهمية معرض إكسبو لا تخفى على أحد، فمنذ أن أقيم أول مرة قبل 167 عاماً تنامت شهرته واكتسب سمعة عالمية، وأطلق سباقاً بين الدول لاستضافته. وقد جسد فوزنا باستضافته المكانة المرموقة لدولتنا بين دول العالم، خاصة وأن المنافسة على استضافته كانت شديدة، وكان بين منافسينا دول تتوفر على كل متطلبات الفوز، وتملك ميزات الاقتصاد القوي وحجم السكان الكبير.

وأنا على ثقة بأن إكسبو 2020 سيعزز مكانة دولتنا ومنطقتنا، فهذه هي المرة الأولى التي ينظم فيها المعرض في المنطقة التي تضم الشرق الأوسط وأفريقيا وغرب آسيا.

للإمارات عموماً ودبي خصوصاً سمعة عالمية مرموقة في صناعة المعارض والمؤتمرات، وسيتوج إكسبو هذه السمعة بكفاءة التنظيم وبهاء العمارة وحسن الضيافة، وبما سيرافقه من أنشطة وفعاليات تستلهم شعاره «تواصل العقول وصنع المستقبل».

وزارات مستقبلية

بعد مرور أكثر من عام على تعيين وزيرة للسعادة ووزير للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى وزراء للشباب والأمن الغذائي والعلوم المتقدمة، هل تحققت نتائج من إيجاد هذه الحقائب الوزارية؟

نعم تحققت وبأكثر من المتوقع، والوزارات التي استحدثناها هي في حقيقتها وزارات مستقبلية واخترنا لها شباباً يتمتعون بالكفاءة والحيوية والطموح، فالمستقبل للشباب هم أصحابه وهم قادته.

لقد أجرينا التعديل الوزاري بعد 6 أشهر من إطلاقنا لرؤية مئوية الإمارات 2071، واستلهمنا برنامج العمل الوطني الذي طرحه أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومحوره تجهيز دولة الإمارات لأجيال المستقبل.

وكان علينا أن نبدأ التجهيز في التو واللحظة، فالمتغيرات في عالمنا تتسارع وتفرض علينا أن نجهز أجيالنا بمعارف جديدة ومهارات في البحث والتفكير والتواصل، تمكنهم من النجاح في عالم سيكون مختلفاً تماماً عن عالم اليوم... عالم الذكاء الصناعي والثورة الصناعية الرابعة والبلوك تشين والبيانات الضخمة.

نحن تعلمنا من خبرتنا الذاتية ومن تجارب الآخرين، أنك إن لم تتقن الذهاب إلى المستقبل، جاءك دائماً بمفاجآته ومستجداته، وأسرك في دائرة «ردود الفعل»، وأبقاك تابعاً.

السعادة هي الرضا

تسعى لنشر مفهوم أن السعادة مرتبطة بوجود حكومة عالية الكفاءة من خلال ما يتم طرحه في القمة العالمية للحكومات، ما هي الروابط بين السعادة وجودة حكومة متمكنة وقادرة على الأداء بكفاءة عالية؟

السعادة هي الغاية الأسمى لكل إنسان وكل مجتمع، ويفترض أنها غاية كل حكومة، تحقيق سعادة مجتمع الإمارات بمواطنيه وضيوفه هي غاية رؤيتنا واستراتيجياتنا وخططنا، والحال أنك لو سألت عشرة أشخاص عن معنى السعادة لحصلت على عشرة أجوبة متباينة، وأنا أختصر معنى السعادة المرتبطة بجودة الأداء الحكومي بكلمة واحدة هي الرضا. رضا مراجعي الدوائر الحكومية عن وضوح إجراءات تقديم الخدمات لهم وسهولة وسرعة إنجاز معاملاتهم والاستجابة لطلباتهم. ورضا الموظفين عن عملهم ووضعهم الوظيفي.

والرضا يتحقق بالعمل الجماعي، وملاءة القوانين واللوائح وكفاءة المدير وعدالته ونجاحه في بناء بيئة عمل تحفز على تجويد الأداء، وتشجع الأفكار والمبادرات وتكافئ أصحابها، وتفتح سلم الصعود الوظيفي أمام الموظف المبدع والمجتهد، وهذا ما نحرص عليه في وزاراتنا ودوائرنا.

معالم تميز دبي

تمضي دبي في بناء برج جديد يضاهي برج خليفة في الارتفاع، وتسعون لتحقيق رقم قياسي جديد، هل يمكن أن يسحب البرج الجديد الأضواء من برج خليفة؟

نحن نسعى إلى تشييد معالم تميز دبي ودولة الإمارات. وقد تكون المعالم أبراجاً أو متاحف، أو مكتبات، أو أوبرا أو حدائق أو فنادق أو أنشطة ثقافية منتظمة. وهذه المعالم تنبض بالحياة وترقيها وتحقق عوائد مجزية بشكل مباشر أو غير مباشر.

أما بخصوص الأرقام القياسية فأنا حريص على تسجيلها في مجالات التنمية ومؤشراتها، وخاصة في التنمية الإنسانية. الإمارات أكبر مانح ومقدم مساعدات بين دول العالم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وتسجل الإمارات واحدة من أعلى النسب في عدد البرلمانيات وعدد الوزيرات.

والإمارات تسجل أعلى معدل في العالم لالتحاق الإناث في الجامعات. وقفزت الإمارات في الأداء الاقتصادي من المركز 12 في العام 2016 إلى المركز الخامس في العام الماضي... ويمكن أن أمضي في تعداد مؤشرات أخرى عدة يتقدم فيها ترتيب الإمارات بين دول العالم.

نرحب بالتنافسية

أعلنت دول مجاورة عن إنشائها لمراكز مالية، في الوقت الذي تسعون في دبي إلى تعزيز وضع الإمارة كمركز مالي عالمي، ما الذي يجعل دبي خياراً أول للشركات المالية في ظل التنافسية العالية بين دول الخليج بشكل محدد؟

بداية نحن نرحب بالتنافسية لأنها تحفزنا على تطوير وتجويد عملنا، وأفق تنافسية مركز دبي المالي أفق عالمي، وهو يتبوأ مرتبة متقدمة بين المراكز المالية العالمية، ولا غضاضة في أن يتبعنا آخرون ويقلدون مشاريعنا، ونتمنى لهم النجاح، فنحن نعتبر نجاح أي شقيق نجاحاً لنا، كما أن نجاحهم يقوينا جميعاً، وأنا أعني ما أقول، لأن تعثر البعض قد يدفعه إلى إجراءات تفتقد إلى المهنية فيؤثر سلباً على الجميع.

أما ما الذي يجعل دبي الخيار الأول للشركات العالمية، فتستطيع أن تسأل كبرياتها وأكثرها شهرة، وستسمع أجوبة تتراوح بين نوعية الحياة في دبي والتشريعات السارية في المركز، واستقلالية سلطته، وكفاءات وخبرات كوادره.

الدول تحرص على سمعتها

قضية ميناء دوراليه أظهرت وجود تحديات أمام الشركات عابرة البحار من خلال القوانين الدولية... كيف يمكن ضمان الحقوق في ظل التجاوزات من قبل حكومات كما حدث لميناء دوراليه؟

مؤسف عدم احترام السلطة المعنية في جيبوتي لالتزامها في العقد الموقع مع موانئ دبي العالمية. العقد موثق، ومرجعية الفصل في النزاعات حوله دولية باتفاق الطرفين المتعاقدين. وقد صدرت أحكام لصالح موانئ دبي العالمية، وهي نهائية وواجبة التنفيذ.

قضية هذا الميناء لن تؤثر على نشاط شركة موانئ دبي العالمية، فقد استحوذت أخيراً على مجموعة دنماركية تملك أكبر شبكة لوجستية لتشغيل سفن النقل البحري قصير المدى في أوروبا. وتدير موانئ دبي وتشغل 78 ميناءً حول العالم، وتطور 10 مشاريع جديدة في 8 دول تتوزع على 3 قارات.

أما ضمان الحقوق ففي تقديري أن موضوع جيبوتي لن يكون سابقة، فالأصل أن الدول تحرص على سمعتها وتحترم توقيعها وتلتزم بتعهداتها.

مؤشرات دولية

ذكرت في تغريدة أن المسؤولين نوعان..نوع مفاتيح للخير ونوع آخر مغاليق للخير...وأشرت إلى أن الحكومات لا تنجح إلا إذا زاد النوع الأول على النوع الثاني..برأيك أي الأنواع أكثر في عالمنا العربي ؟

لا أملك جواباً عن هذا السؤال، وربما تجد الإجابة في حال الإجراءات البيروقراطية، أي الإجراءات الداخلية في الوزارات والدوائر والجهات الحكومية الأخرى، وإجراءات إنجاز معاملات المراجعين.

أيضاً يمكن للقوانين واللوائح السارية أن تقدم مؤشراً، فحين يتطلب إنجاز معاملة عشرين توقيعاً وختماً، فالمغلاق يكون أولاً في القوانين وثانياً في المسؤولين الذين لا يبادرون لتطوير هذه القوانين. وفي كل الأحوال، تضيء على الإجابة المؤشرات الدولية المتعلقة بالشفافية والحوكمة والفساد وغيرها.

أسرة واحدة

لو طلبت منكم أن تختصروا بكلمات قليلة السر الذي مكن دبي من التحول إلى ورشة دائمة التطور ونقطة جذب للاستثمارات والسياح ومثلاً يحتذى؟

نجاح دبي هو نجاح للإمارات، ونحن في دولة الإمارات أسرة واحدة متحابة ومترابطة؛ والإماراتيون يعتزون بتراثهم وبقيمهم في العطاء وحب الخير للآخرين، والانفتاح والتسامح وقبول الآخر واحترام ثقافته، وعلاقتنا بمواطنينا مفتوحة، نلتقيهم كل يوم، ونشاركهم أفراحهم وأتراحهم، وهم في قلب مسيرة التنمية والتقدم، مشاركون في صنعها وفي عوائدها.

أما كيف تحولت دبي إلى ما ذكرت، فهو تحول طال الإمارات كلها، وسر نجاحه أنه انطلق من الواقع وبه في سياق رؤى مستقبلية تواكب المتغيرات والمستجدات والاتجاهات الصاعدة في العالم المتقدم، وخطط ومشاريع وبرامج قادتها الحكومة، وشارك في تنفيذها أبناء دبي والإمارات وضيوفهم المقيمون.

نحن أهل للمنافسة

هل تخشى أن يأتي يوم تخسر فيه دبي بريقها بفعل توترات المنطقة أو المنافسة؟

أقترح عليك أن تقرأ تاريخ دبي والإمارات لترى أن هذا البريق نتاج تراكم عطاءات أجيال من أهل دبي، وأنه استحقاق عن جدارة وتميز، لعلك لا تعرف أن جذور نمو دبي الاقتصادي تعود إلى أكثر من 110 أعوام، وأن تجارتها حرة منذ أقدم المغفور له الشيخ مكتوم بن حشر آل مكتوم حاكم دبي (1894-1906) على إلغاء الرسوم الجمركية، فباتت دبي خلال سنوات أحد أهم مراكز التجارة في المنطقة، والمحطة الوحيدة لسفن الشحن بين أوروبا والهند.

لقد تغلب أسلافنا على تحديات بالغة الصعوبة والتعقيد؛ ومنذ أن جاء البرتغاليون بمدافع سفنهم إلى منطقتنا قبل نحو خمسمئة عام، وجاء بعدهم الهولنديون والإنجليز، والتحديات تتداعى وأسلافنا يتغلبون عليها.

أما المنافسة فنحن أهل لها، ونحن لا ننافس محلياً وإقليمياً إنما عالمياً، ونحن نؤمن أنه من دون منافسة غالباً ما تفتر الهمم، وقد تسود الرتابة والركون إلى الراحة، وقد تتوارى المبادرة ويكثر تأجيل عمل اليوم إلى الغد. وفي هذه وتلك وصفة للتخلف.

ثم إن دبي جزء من دولة الإمارات العربية المتحدة، بريقها يضيف إلى بريق النموذج الإماراتي المتألق في إنجازاته والمتفرد في تكوينه، والذي يشع في كل الإمارات، نحن في الإمارات بيت متحد وبنيان مرصوص، وجسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.

أمن واستقرار

إلى ماذا يتطلع صاحب السمو حاكم دبي الآن بعدما ارتبط باسمه موضوع نهضتها؟ ما هو حلمه الجديد؟

أتطلع إلى تعزيز النهضة في الإمارات وإلى مضيها قدماً لتحقيق أهداف مئويتها وأتطلع إلى رؤية عشرين دبي في عالمنا العربي، وأن ينعم المواطنون العرب بما ينعم به أبناء الإمارات من أمن واستقرار وازدهار.

وأحلم بأن أرى أداء الحكومات العربية يضاهي أداء حكومتنا ويتفوق عليها، وأن يكون الشباب والأجيال الصاعدة على رأس جدول أعمالها، وأن تستثمر أكثر في التعليم والبحث العلمي... حلمي أن يعيش العالم العربي عصره، ويشارك في بناء حضارته التي هي الآن قيد تشكيل جديد تتعدد فيه المراكز الحضارية، وتشارك فيه الصين واليابان والهند، إضافة إلى الحضارة الغربية التي طبعت بطابعها الحضارة الإنسانية على مدار القرون الثلاثة الماضية.

وعي متزايد

ماذا تشعر حين تزور عواصم عربية، وتلمس أنها لا تزال أسيرة الماضي، وعاجزة عن الصعود إلى قطار التقدم العلمي والتكنولوجي والعمراني؟

أرى جهوداً تبذل في معظم الدول العربية للتغيير والتحرر من مسببات التخلف. وأرى وعياً متزايداً على أن الحلول للمشكلات والسبل لمواجهة التحديات موجودة في الحاضر والمستقبل، وأرى اهتماماً بتطوير الأداء الحكومي، وتحديث التشريعات، وتطوير الخدمات، وإصلاح التعليم. أما مستوى هذه الجهود وهذا الاهتمام فهو متباين بين دولة وأخرى.

وفي كل الأحوال، يجب أن تتواصل هذه الجهود، وأن تتضاعف، وأن تتراكم نتائجها. ومن يعجز عن الصعود إلى قطار التقدم فهو مقصر بحق وطنه وشعبه، وأيضاً بحق نفسه.

قيمنا وأخلاقنا

مبادرات سموكم الأخيرة على المستوى العربي تلفت الانتباه ماذا تريدون من ورائها؟ وهل ترون جدوى لها في هذا الزمن العربي الحافل بمشاكل وأزمات كبرى؟

ثروتنا الأهم في الإمارات هي قيمنا ومبادئنا وأخلاقنا. نحن نحمل في دواخلنا حب الخير للناس جميعاً، ونعمل على تحقيق ذلك بأفضل الطرق. والتزامنا العربي في الإمارات جزء من تكويننا ومن هويتنا، وقد جسده الشيخ زايد، طيب الله ثراه، بمواقفه وعطاءاته أفضل تجسيد، وهو من ثوابتنا ونمارسه قيادةً وشعباً كلما تطلب الأمر وبأقصى ما نستطيع.

نعم العالم العربي في كثير من دوله حافل بالمشاكل والأزمات، لكن هذا الوضع وحده يكفي دافعاً للعطاء، ومحفزاً للإسهام في جهود مواجهة هذه المشاكل والأزمات.

وحتى إذا نظرت إلى الأمر من زاوية مصلحية بحتة، فالأصل أن لكل دولة عربية مصلحة مباشرة في استقرار وأمن وازدهار الدول العربية الأخرى، ولا يغير من هذه الحقيقة خلافات عابرة.

مبادرات الإمارات على الساحة العربية لم تتوقف يوماً، واستهدفت دائماً الخير للشعوب والاستقرار والنماء للدول، وأنا في مبادراتي أركز على الشباب العربي والأجيال الصاعدة، فهم الأمل وهم المستقبل، وأسعى في جهود تمكينهم معرفياً وعلمياً وثقافياً وتربوياً، بتشجيعهم على الاهتمام بالقراءة وبلغتنا العربية، وبتحفيزهم على الإبداع والابتكار في التقنيات الحديثة والتطبيقات الرقمية.

أنا على يقين بأن شبابنا الذين بنى أسلافهم أعظم الحضارات قادرون على تغيير الواقع وإعادة البناء واستئناف الحضارة العربية، ولنا في وقائع التاريخ والعصر دروس وعبر. الصين استأنفت حضارتها بعد انقطاع طويل، واليابان فعلت ذلك، وقبلهما أوروبا التي اعتبرت الحضارة الغربية المعاصرة استئنافا لحضارة الإغريق التي أفلت قبل أكثر من ألفي سنة.

نحتاج إلى منح شبابنا وأجيالنا الآتية الفرصة، وعلينا أن نفتح لهم أوسع الأبواب. ونحتاج قبل ذلك أن نسلحهم بالعلم والمعرفة، ونوفر لهم بيئة تشجعهم على البحث والتفكير، وتحثهم على المبادرة والإبداع والابتكار، وتزرع فيهم قيم التسامح والحوار وقبول الآخر واحترام ثقافته.

مواجهة الإرهاب

أشعر أنك متفائل بمستقبل العالم العربي على الرغم من تفكك بعض دوله، وتأزم الأوضاع السياسية والاقتصادية في دول أخرى. هل أنت متفائل؟ وإذا كنت كذلك، فما سر تفاؤلك؟

أعود إلى كأس الماء بنصفيه الفارغ والممتلئ، البعض لا يرى إلا النصف الفارغ، إما لضعف في نظره أو لغرض في نفسه. والبعض ينظرون إلى القسم الممتلئ ويفكرون في كيفية ملء الجزء الفارغ. وأنا من هؤلاء. وأرى في الجزء الممتلئ دولاً عربية ذات وزن وتأثير تنعم بالاستقرار والأمن والازدهار، وتواصل بناء التنمية، وتتطور وتتقدم، وتساعد على ملء القسم الفارغ. وأرى دولاً زارها «الخريف» العربي تنهض وتزيل آثار الفوضى وتنجح في مواجهة الإرهاب، وتسير بقوة وثقة في دروب التنمية.

أما في المجال العربي العام، فقد ترتبت على «الخريف» نتائج إيجابية لم تكن مقصودة، ومن أهمها التقدم الذي تحرزه جهود حسم الالتباس حول عدد من المفاهيم الأساسية في الحياة العربية كمفاهيم الشرعية والمواطنة والتقدم والدولة الوطنية والإصلاح.

هل يجادل أحد اليوم في أهمية الدولة الوطنية وضرورة الحفاظ على قوتها وفاعلية مؤسساتها؟ وفي أن الشرعية هي قرين الإنجاز والأمن والاستقرار وبناء التنمية وتحسين نوعية الحياة؟ وفي أن المواطنة قرين المساواة في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص.

وفي أن الإصلاح يظل كلاماً مرسلاً في غياب الدولة الوطنية القادرة. هذه نتائج مهمة جداً، وتحتاج إلى جهود ضخمة لتتكرس مبادئ ثابتة وقيماً راسخة في ثقافة وتقاليد المجتمعات المعنية. وهذه الجهود تشمل العمل الجاد والمثابر في بناء التنمية، وإصلاح التعليم، وتطوير الأداء الحكومي، ومكافحة الفساد، والاهتمام بالشباب ووضعهم على رأس أجندات العمل الوطني.

الشعر صديقي

ماذا تريد سموكم أن يكتب عنك لاحقاً في كتب التاريخ؟ هل تريد صورة صانع نهضة؟ وماذا عن ولعك الواضح بالشعر؟

هذ أمر متروك للمؤرخين. أما الشعر فهو صديقي الذي لا يفارقني. في الشعر تجد خلاصات المعرفة والحكمة والنبل. وفيه تتجلى لغتنا بأجمل وأرق وأرقى ما فيها. وهو شريك مهم في حفظ التراث، وتدوين التاريخ، وتخليد الأفذاذ، والحث على قيم الشرف ومكارم الأخلاق.

باختصار.. شعري هويتي وشرفتي التي أطل منها على وطني وشعبي، وعلى النفس البشرية وعلى العالم.

مواجهة التحديات

هل يمكن أن نعرف أصعب لحظة واجهت سموكم في مسيرتكم؟

أنا أعتبر الصعوبات تحديات، والإنسان منذ يخلق ترافقه التحديات في كل شؤون حياته، وجدارة الإنسان تكون في النهوض لمواجهتها، ومكافأته تكون في التغلب عليها، وتميزه يكون في اغتنام الفرص المصاحبة لها.

الخوف شعور طبيعي ما الذي يخيفك ؟

أنا إنسان مؤمن بقضاء الله وقدره، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا... لا شيء يخيفني.

من أحب الشعراء إلى قلبك ؟

المتنبي، شاعر العربية الأكبر على مر العصور، وهو سيد اللغة والبيان، وقد أجاد في أغراض الشعر كلها، وتوغل في فلسفة الحياة وفي النفس البشرية، وطال كل نوازعها كما لم يفعل شاعر آخر. أما سيرة حياته في حله وترحاله وقلقه وطموحه وطلبه العلا ومقتله فتقترب من ملاحم الإغريق. وقد استقرت العشرات من أبيات شعره حكما يتردد صداها حتى يومنا هذا، وتبدو أحياناً أنها قيلت في أحداث وأحوال معاصرة.

ماذا تحفظ من شعر المتنبي ؟

أحفظ الكثير، وتحضرني الآن بعض أبيات شعره التي تتوغل في أحوال ونوازع النفس البشرية مثل:

ولم أرَ في عيوب الناس عيباً

كنقص القادرين على التمام

إذا ساء فعل الفتى ساءت ظنونه

وصدق ما يعتاده من توهم

وما الخوف إلا ما تخوفه الفتى

وما الأمن إلا ما رآه الفتى أمنا

على قدر أهل العزم تأتي العزائم

وتأتي على قدر الكرام المكارم

وإني لمن قوم كأن نفوسنا

بها أنف أن تسكن اللحم والعظما

فلا عبرت بي ساعة لا تعزني

ولا صحبتني مهجة تقبل الظلما

إدارة الوقت

هل لديك وقت لقراءة الكتب ؟ وإذا توفر الوقت فما موضوعات الكتب التي تفضلها ؟

إذا أحسنت إدارة الوقت تجد متسعاً للعمل والراحة والقراءة وممارسة الرياضة والهوايات. وأنا أقرأ في موضوعات عديدة. أنا مهتم بالتاريخ القديم والمعاصر، ومذكرات القيادات والشخصيات التي أحدثت فرقاً في مجتمعاتها أو فتحت آفاقاً جديدة للبشرية.

إضافة لذلك يتابع مكتبي الإصدارات الجديدة والدوريات المتخصصة في الشؤون السياسية والاقتصادية والعلمية، والدراسات والأبحاث والمؤلفات المتعلقة بالمستقبل، ويعد ملخصات وافية لها، وتصلني إهداءات من مؤلفين معروفين في حقول الفكر والثقافة والقضايا المعاصرة.

*سموه: أركز في مبادراتي على الشباب والأجيال الصاعدة وأسعى في جهود تمكين الشباب معرفياً وعلمياً فهم الأمل والمستقبل

* أتطلع إلى أن ينعم المواطنون العرب بما ينعم به أبناء الإمارات من أمن واستقرار وازدهار

* قيمنا ومبادئنا وأخلاقنا ثروتنا الأهم في الإمارات ونحمل حب الخير للناس

* أتطلّع إلى رؤية عشرين دبي في عالمنا العربي