طالب يصمّم روبوتاً للزراعة في الفضاء باستخدام الذكاء الاصطناعي ‫‬

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

أطلق وهيب الشيباني، 16 عاماً، وهو طالب في الصف الحادي عشر بمدرسة خليفة بن زايد في منطقة العين، ابتكار روبوت للزراعة في الفضاء، حيث تولدت لديه الفكرة بعد إعلان «ناسا» أن الزراعة الفضائية أمر لا بد منه لأجيال المستكشفين في المستقبل.

ويعتمد الروبوت في عمله على الطاقة الشمسية، ويقوم بتنفيذ أربع مهام في عملية الزراعة في الفضاء تتضمن حرث التربة، ووضع البذور فيها، وإضافة السماد لها بكميات تتناسب مع حاجة كل نوع من أنواع المحاصيل المزروعة، إلى جانب مهام الري بطرق حديثة ومُوفرة للمياه، نظراً لعدم توافر الماء في الفضاء وحصل الابتكار على المركز الأول في مسابقة «مبتكر 2020» فئة علوم الفضاء.

وقال وهيب الشيباني: «زودت الروبوت ألواحاً شمسية تمده بالطاقة، وبطارية لتخزين الفائض، وهو مبرمج أيضاً لغرس البذور، ومزود عدة خزانات منها للمياه، وآخر للسماد، بحيث يزود كل نوع من البذور الكميات التي تناسبه من السماد والماء ويستطيع الروبوت القيام بالمهام الزراعية من خلال التحكم فيه عن بعد».

وأضاف: «يهدف ابتكاري للروبوت المزارع إلى الحصول على الأمن الغذائي باستخدام الروبوت، إضافة إلى تقليل استهلاك الماء، والأسمدة الكيميائية»، مشيراً إلى أن توفير الغذاء الطازج الصالح لرواد الفضاء سيكون عنصراً حاسماً في المستقبل، ولهذا فإن تطوير الابتكارات في زراعة المواد الغذائية سيصبح جزءاً لا يتجزأ من المهام الفضائية المستقبلية. وأوضح أن الدعم الذي توفره القيادة الرشيدة يساهم فعلياً في تعزيز قدرات الطلبة والطالبات وطاقاتهم على الابتكار والإبداع.

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