«التربية» تنظّم ملتقى المواد الدراسية الرابع غداً

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

تنظم وزارة التربية والتعليم ملتقى المواد الدراسية الرابع تحت شعار «مستعدون للمستقبل»، تحت رعاية معالي المهندس حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، وينطلق في 15 ديسمبر ويستمر على مدى يومين، بمشاركة نخبة من المتحدثين، ويهدف إلى تمكين المعلمين من الخبرات والمعارف والمهارات التي تساعدهم في تبني أفضل الممارسات التعليمية.

ويشارك في الجلسة الافتتاحية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ومعالي عبدالله بن محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

4 محاور

ويستهدف الملتقى 25 ألف معلم ومعلمة من المدارس الحكومية و10 آلاف معلم ومعلمة من المدارس الخاصة و2000 من القيادات المدرسية، ويطرح الملتقى 4 محاور رئيسية تترجم الرؤى والتوجيهات المستقبلية لإعداد المرحلة المقبلة عبر تعزيز الجاهزية في قطاع التعليم للمستقبل وتبني نهج استباقي يستشرف التحديات لتحقيق أهداف التعليم للاستعداد للخمسين، ضمن خطة وزارة التربية والتعليم في الاستعداد للخمسين.

ويطرح المحور الأول: متعلمون مدى الحياة إعداد المعلمين لمستقبل دائم التغيير وتمكينهم من متطلبات ومهارات التعلم مدى الحياة، أما المحور الثاني فسوف يختص بالابتكار في التدريس، ويركز هذا المحور على توفير الفرصة للمعلمين للاطلاع على الطرائق والأساليب التي تمكنهم من تقديم المحتوى التعليمي بطريقة مبتكرة ومرنة، تتناسب مع بيئات التعلم المتغيرة والمتنوعة، أما المحور الثالث فسيتحدث عن الثورة التقنية في التعليم، حيث يتم مناقشة طرق تمكين المعلمين من الأدوات، والتطبيقات، والحلول التعليمية التقنية التي تمنحهم الفرصة لتقديم تعليم جاذب ودامج للطلبة في عصر تقني يمتاز بالتحدي. ويتضمن المحور الرابع: القيادة للمستقبل، ويتم فيه التركيز على تمكين قادة المدارس، وتوفير الفرصة للبحث عن أفضل الأساليب المبتكرة في قيادة مدارسهم وتمكينها؛ لتتناسب مع معطيات التعليم للمستقبل، وذلك من خلال طرح هندسة مدارس المستقبل.

191

يقدم الملتقى 191 ورشة للبث المباشر منها (متعلمون مدى الحياة، والابتكار في التدريس، والثورة التقنية، والقيادة للمستقبل)، كما حرصت الوزارة على إعداد المعرض الافتراضي، وقناة معهد تدريب المعلمين والتي تحوي 29 ورشة تتضمن مقتطفات تدريبية وورشاً فنية وأخرى موسيقية وتجارب علمية للجميع وقصصاً ملهمة.

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