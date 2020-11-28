جامعة حمدان بن محمد الذكية تناقش الجودة في المسيرة الاتحادية

المصدر: دبي - البيان

نظمت جامعة حمدان بن محمد الذكية حلقة نقاشية افتراضية على برنامج زووم، تحت عنوان «الجودة في المسيرة الاتحادية» ضمن احتفالات الإمارات باليوم الوطني التاسع والأربعين.وشارك في الحلقة ، معالي الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية، والدكتور ياسر النقبي، مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكومية، مكتب رئاسة الوزراء، واللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بشرطة دبي، والدكتور العميد فيصل الشعيبي، المدير العام للاستراتيجية وتطوير الأداء في وزارة الداخلية، والدكتور عبدالله الدرمكي، عضو المجلس الاستشاري بالشارقة.

وأدار الجلسة الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، رئيس مجلس أمناء معهد اليونسكو لتقنيات المعلومات في التعليم.

حس وطني

وتحدث الفريق ضاحي خلفان عن الجودة في المسيرة الاتحادية وأرجعها منذ البداية إلى الحس الوطني والشعور بالمسؤولية لدى القادة المؤسسين. وقال إن ما نشاهده من نجاح تلو نجاح إنما يرجع إلى التخطيط والجودة من قبل قيادات الإمارات، والقيادة بالنتائج، وكلنا نشاهد إنجازات الدولة المختلفة والتي يشهد بها القاصي والداني، مشيراً إلى أن قيادتنا واصلت المسيرة على الجهود السابقة مع التطوير المستمر فلدينا قيادة واحدة تنظر للاتحاد بأنه فوق الجميع وأنه يسمو على جميع المسميات والمصالح أياً كانت.

مسيرة

وفي سياق الحلقة تحدث اللواء عبدالقدوس العبيدلي عن مسيرة حكومة الإمارات وكيف تحقق السعادة وجودة حياة المجتمع لجميع من يعيش على أرض الإمارات، وذكر بأن الجودة تبدأ من القمة، وقد بدأت جودة الحياة منذ عهد المغفور له الشيخ زايد - طيب الله ثراه – عندما أعلن في عام 1970 وقبل قيام الاتحاد وقال: «ثروتي سعادة شعبي» فمنذ ذلك الحين خرجت جودة الحياة للمجتمع الإماراتي، وكل القيادات عملت على تحقيق عناصر الجودة والسعادة.وقد ضرب «العبيدلي» أمثلة متنوعة وأدلة كثيرة من جهود حكام الإمارات جميعهم وأولياء العهود من عام 1971 حتى الآن؛ لتحقيق السعادة لشعوبهم، بتوفير جميع الخدمات ووسائل الراحة والسعادة حتى أصبحت الإمارات ضمن العشرة الأوائل في جودة الحياة وكلها ناتج عن مسيرة اتحادية واضحة.

ثم تحدث الدكتور، فيصل الشعيبي، عن الخدمات التي تقدمها حكومة الإمارات وذكر بأن الإمارات وضعت فلسفة جديدة للخدمات وجعلتها صناعة متقدمة تتطور باستمرار. وختم الدكتور عبدالله الدرمكي الحلقة النقاشية بكلمة عن الجودة الاتحادية المستقبلية، حيث ذكر أن الجودة تماثل أداء العمل وفق معايير عالية الدقة والتميز.

تميز

تحدث الدكتور ياسر النقبي عن التميز الحكومي من الممارسة إلى الريادة العالمية مؤكداً أن التميز كان ممارسة والآن صار ثقافة وجزءاً من عملنا، فقد بدأ التميز منذ سنوات ولكن بدأ يتشكل في أطر واضحة منذ 26 عاماً حيث جائزة دبي للتميز وغيرها من جوائز كثيرة ارتبطت بالتميز، فالإمارات وضعت أول إطار معتمد في العالم وهو نموذج التميز الحكومي والذي تحول من مجرد فكر إلى أفعال واقعية في جميع مناطق الدولة، فالحكومة تركز على جودة الحياة.

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