استطلاع « البيان »: نتائج الرقابة المدرسية تؤثر في اختيار المدارس

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أكد غالبية قراء «البيان» أن نتائج الرقابة المدرسية تؤثر في قرارات أولياء الأمور باختيار مدارس أبنائهم.

وجاء في نتيجة الاستطلاع على موقع «البيان» الإلكتروني أن 74 % يؤكدون أنها تؤثر على قراراتهم، و26% وجدوها غير مؤثرة، أما على «تويتر»، أكد 79.8% أن نتائج الرقابة المدرسية وتقييم المدارس مؤثرة على قراراتهم لاختيار المدارس، بينما أجاب نحو 20.2% أنها غير مؤثرة.

معايير

وقال ولي الأمر محمود البلوشي، إن نتائج الرقابة باتت معايير اختيار ولي الأمر لمدارس أبنائه، حيث يلجأ العديد منهم إلى تقارير هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي للاطلاع على جوانب القوة والضعف في المدارس من خلال دليل الرقابة المدرسية ونتائج التقييم السنوي.

وأوضح أن النتائج تمنح ولي الأمر خيارات متعددة لاختيار المدارس الأنسب لأبنائه سواء من خلال طبيعة المنهاج وقوة المعلمين وجودة التعليم وكافة الأمور المتعلقة بمنظومة التعليم داخل المدرسة.

أما ولية الأمر فاطمة الحمادي، فترى أن نتائج الرقابة المدرسية تؤثر بشكل بسيط على قرارات أولياء الأمور في اختيار مدارس أبنائهم، وذلك لوجود عوامل رئيسية أخرى تؤثر بشكل أكبر، مثل آراء أولياء الأمور الآخرين في مدارس أبنائهم من واقع خبراتهم وتجاربهم.

تجارب

وذكرت أن تجارب أولياء الأمور في المدارس تكون محط أنظار العديد من الأسر قبل اختيار المدرسة، مشيرة إلى أن تكرار الملاحظات واتفاق الآراء عليها يعتبر دليلاً أقوى ويؤخذ بعين الاعتبار أكثر من نتائج الرقابة المدرسية، ومع ذلك فإن النتائج تلك يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار من ضمن أساليب تقييم المدارس.

وقالت ولية الأمر بدرية الناخي، إن جودة التعليم تلعب دوراً كبيراً في اختيار أولياء الأمور لمدارس أبنائهم، بالإضافة إلى النظر إلى كفاءة الهيئات التعليمية والإدارية، حيث تعتبر من الأمور التي يوليها ولي الأمر أهمية بالغة.

وذكرت أن ولي الأمر يتوجه نحو المدارس التي تتميز بجودة التعليم، كما يحرص أولياء الأمور على استقصاء تقييمات الأداء من خلال آراء المعارف وتقارير التقييم الرسمية للمدارس.

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