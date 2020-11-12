لجان لزيارة المدارس الخاصة في الشارقة يومياً

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، تشكيل لجان لزيارة المدارس الخاصة يومياً، ورصد كافة الملاحظات التي ترد من الميدان وأولياء الأمور، مشيراً إلى أن هناك اشتراطات احترازية متوافرة في كافة الأماكن، بما فيها المدارس، والتي من ضمنها عدم التعامل مع الورق خلال الفترة الحالية، وأن يكون التعامل عن طريق الأجهزة اللوحية، والبرامج المتوافرة في التعلم الهجين.

مناهج

جاء ذلك رداً على شكوى لأولياء أمور يدرس أبناؤهم في مدارس خاصة، تطبق مناهج مختلفة في الشارقة، من أن بعض الإدارات تطالب الطلبة من الروضة الثانية وحتى الثالث الابتدائي، بالكتابة على الجهاز اللوحي، بدلاً من الكتابة باليد على الدفاتر، الأمر الذي يفقد الطلبة في تلك الصفوف، العديد من مهارتي الكتابة والقراءة، إضافة إلى كثافة الواجبات المدرسية، وأوراق العمل التي تشكل عبئاً ثقيلاً على الطلبة في تلك المرحلة السنية. وأضاف الحوسني أن عدم التعامل مع الورق، يكون أفضل لأمن وسلامة الطلبة والعاملين في الميدان التربوي، مبيناً أنه تم مطالبة إدارات المدارس الخاصة، بضرورة مراعاة الواجبات، والتخفيف منها بالنسبة للطلبة خلال تلك الجائحة، والهيئة لا تتدخل في الواجبات ومتطلبات المدارس التي تحتاجها للتقييم.

تعليمات

وأكد أن المدارس الخاصة بالشارقة، تتبع مناهج متعددة ومختلفة، كما أن كل نظام مدرسي لديه مترتبات، وطريقة خاصة في التعليم، مثل التقارير والبحوث وخلافهما، لذلك، لا بد أن يعي الطالب وولي الأمر ذلك، لأنها في النهاية تصب في صالح الطالب، وتصقل مهاراته، فيتم تقييم الطالب من الناحية الأكاديمية، بناء عليها.

تعليم هجين

قال علي الحوسني أنه فيما يتعلق بالدراسة في النظام الهجين، يختار ولي الأمر النظام الذي يراه مناسباً، سواء المباشر داخل الصفوف الدراسية، أم التعليم عن بعد، وإدارات المدارس ملتزمة بذلك التعميم، الذي وردها من الهيئة. وأضاف أن إدارات المدارس متجاوبة، ولم تصلنا ملاحظات أوشكاوى.

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