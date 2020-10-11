«التربية» تدرّب 11 ألفاً من معلمي المدارس الخاصة

المصدر: (دبي- رحاب حلاوة)

نفذت وزارة التربية والتعليم، متمثلة في إدارة التدريب والتنمية المهنية، المرحلة الرابعة من البرنامج التخصصي المستمر لتدريب معلمي المدارس الخاصة، التي تدرس منهاج وزارة التربية والتعليم، وذلك في إطار الجهود، التي تبذلها في رفع كفاءة جميع العاملين في الميدان التربوي، وتستهدف 11 ألفاً و500 معلم ومعلمة من المدارس الخاصة.

وعُقد التدريب التخصصي بواقع ورشتين تخصصيتين على برنامج Microsoft Teams لجميع التخصصات، وجميع معلمي المدارس الخاصة، التي تدرس منهاج وزارة التربية، وتنوعت الورش المقدمة في التربية الإسلامية، إذ كانت الورشة الأولى: الأعمال الكتابية في منهاج التربية الإسلامية، والورشة الثانية: خطوات واستراتيجيات تدريس منهاج التربية الإسلامية، وفِي اللغة العربية الورشة الأولى: المنهج القائم على الأدب، أما الورشة الثانية فكانت عن الكتابة الوصفية، وفي الدراسات الاجتماعية كانت الورشة الأولى عن البيئة والتنمية المستدامة في مناهج الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية، والورشة الثانية حول الاقتصاد التشاركي.

ويسهم التدريب التخصصي في صقل مهارات المعلمين ومعارفهم في المادة العلمية للتخصصات المختلفة، وتمكينهم ودعم مسيرة نموهم المهني، تحقيقاً لاستراتيجية التربية لتحقيق نظام تعليمي رفيع المستوى.

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