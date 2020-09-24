إطلاق مبادرة أندية التسامح والتعايش بالتعاون مع الجامعات

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عضو مجلس الوزراء، وزير التسامح والتعايش، الملتقى الافتراضي، الذي نظمته وزارة التسامح والتعايش، لإطلاق مبادرة أندية التسامح والتعايش، بالتعاون مع عدد كبير من الجامعات الإماراتية، لتكون إحدى المشاريع الرائدة للوزارة، لنشر قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية في المجتمع.

وعبّر معالي الشيخ نهيان بن مبارك عن سعادته بالاحتفال بتأسيس «أندية التسامح والتعايش»، كمشروع مشترك بين هذه الجامعات ووزارة التسامح والتعايش، يركز على تنمية معارف وقدرات وإنجازات طلبة الجامعات في مجالات التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، وذلك على طريق ما نسعى إليه، من أن يكون مجتمع الإمارات دائماً مجتمعاً ناجحاً ومتسامحاً، يستوعب جميع أبنائه وبناته، وكافة المقيمين فيه، ويجعلهم جميعاً قوة إيجابية، قادرة على أن تجسد بفكرها وسلوكها حب الإمارات، والانتماء إلى أهدافها وغاياتها، والولاء للدولة والقيادة، والانفتاح الواعي على حضارات العالم وثقافاته.

وتم الإعلان عن أندية التسامح والتعايش، ودورها في تنظيم العديد من الأنشطة والمبادرات، والبرامج على مدار العام، مشاركتها جميعاً في مسابقة (غاليريا التسامح)، والتي ستنظمها الوزارة بشكل فردي، أو عن طريق فرق صغيرة للتنافس في ما بينها، في تقديم الأفكار المبتكرة، وإعداد أفضل فيديو أو صورة فوتوغرافية، أو عمل فني يسلط الضوء على مفهوم التسامح والأخوة الإنسانية داخل الدولة، كما تنظم الوزارة، فعالية ختامية، لعرض المشاركات الفائزة، بالإضافة إلى فقرة التحاور، وتقديم العروض عن مستقبل حلقات التسامح، وتحرص الوزارة على تطبق هذه المبادرة بشكل افتراضي، بناء على الإجراءات الوقائية، والتباعد الاجتماعي المفروض، تحت ظل ظروف جائحة «كورونا».

وقال معاليه «إننا نؤكد أن عمل هذه الأندية، ينطلق من أن طلبة الجامعات في الدولة، هم أداةً مهمة للتغيير الإيجابي في المجتمع، وأن علينا جميعاً، واجباً ومسؤولية، في إتاحة كافة الفرص أمامهم للإسهام الكامل في مسيرة العالم، الذي يتسم بالتعددية في الثقافات والحضارات، والتنوع في خصائص السكان، بما يتطلبه ذلك من تسامح وتعارف وحوار واحترام متبادل، وعمل مثمر مع الآخرين».

وأكد الشيخ نهيان بن مبارك، أن هذه الأندية الطلابية الواعدة، سوف تعمل على توفير فرص التعارف والحوار والعمل المشترك، سواء داخل كل جامعة، أو بين الطلبة في الجامعات المختلفة، أو مع الزملاء عبر العالم، موضحاً أن ذلك ينطلق من قناعة قوية، بأهمية معرفة الآخرين، والتخلص من الصور النمطية السالبة عنهم، بحيث يعتاد الجميع على تبادل الأفكار والمعلومات، والاستماع إلى الآراء المختلفة، والابتعاد عن مغريات العنف أو الإرهاب، والتعايش مع الجميع بسلام، في إطار الاعتزاز بالهوية الوطنية، والاعتزاز بتاريخ الوطن، والاعتزاز بالثقافة والتراث، وإظهار أبعادهما الوطنية والعالمية في أجمل صورة.

أهداف

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك أن أهداف الأندية تركز على تعزيز التسامح والأخوة الإنسانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، انطلاقاً من الجامعات، من خلال تفعيل مواهب وقدرات الشباب، والاستفادة من طاقات الطلاب في تعزيز رؤية الوزارة، في أن تصبح دولة الإمارات العربية المتحدة، نموذجاً رائداً للتسامح في العالم، والتأكيد على قيم ومواقف التسامح والأخوة الإنسانية بين الشباب في البيئة الجامعية.

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