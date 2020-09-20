منصة إلكترونية لبرنامج محمد بن راشد للمتميزين قريباً

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

كشفت فاطمة غانم المرّي، المدير التنفيذي لتطوير برامج تعليم الطلبة الإماراتيين في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، عن إطلاق منصة إلكترونية متكاملة لبرنامج محمد بن راشد للطلبة المتميزين قريباً، وسيتم من خلالها تسجيل الطلبة ومتابعتهم وتقييم أدائهم التعليمي ضمن البرنامج.

وأوضحت لـ«البيان»، أن الهيئة تعتزم الوقوف على تقييم الدورات الثلاث الماضية للبرنامج وأداء الطلبة الملتحقين به من كل الجوانب، ومن ثم توفير الدعم اللازم بما يلبي أهدافه وتطلعاته، لاسيما مع تمديد تطبيق التعليم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي الجاري.

وذكرت أن نحو 343 طالباً وطالبة يواصلون رحلتهم التعليمية ضمن برنامج محمد بن راشد للطلبة المتميزين العام الدراسي الحالي، وذلك في 15 مدرسة خاصة بدبي من الصفوف الرابع حتى الثاني عشر، أو من الصف الخامس حتى الثالث عشر بحسب المنهاج التعليمي، وتضم المدارس المشاركة في البرنامج منذ انطلاق مدارس تطبق المنهاج البريطاني وأخرى منهاج البكالوريا الدولية والمنهاج الأمريكي.

خطوة

وقالت فاطمة المرّي إن حزمة المنح الدراسية ضمن برنامج محمد بن راشد للطلبة المتميزين تشكل خطوة إيجابية على طريق تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة نحو ضمان فرص حصول الطلبة الإماراتيين على تعليم ذي جودة عالية في أفضل المدارس الخاصة القائمة في دبي، مشيرة إلى أن فرق العمل المعنية في الهيئة وبالتنسيق مع القطاعين الحكومي والخاص تمضي نحو ضمان التطبيق الأمثل للبرنامج، وتطوير أطر منهجية تعزز من المشاركة الإيجابية للإماراتيين في رحلة أبنائهم التعليمية، بما يسهم في بلوغ المستهدفات الوطنية المستقبلية على صعيد الأجندة الوطنية لدولة الإمارات 2021، وخطة دبي 2021.

مخرجات

وأوضحت أن البرنامج أتاح للطلبة الملتحقين به فرصة واعدة من خلال إلحاقهم في تلك المدارس التي تقدم الإرشاد الأكاديمي والتوجيه لدفعهم للانخراط في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية لإمارة دبي، وذلك من خلال العديد من البرامج الإرشادية التي تطرح فرص الاطلاع على آخر المشاريع الحكومية والاستفادة من التجارب الملهمة، بالإضافة إلى إتاحة فرص التدريب الوظيفي في المؤسسات الحكومية والخاصة مما يسهم في خوض تجربة فريدة من نوعها في التعلم، وإعدادهم للانخراط في أفضل الجامعات العالمية ضمن التخصصات العلمية والقطاعات المستقبلية متحلين بالكفاءة والقدرة على التميز والإبداع.

وبينت أن الطلبة الذين انخرطوا في البرنامج كانوا من مدارس متنوعة من حيث جودة التعليم الذي كانوا يتلقونه، ومنذ التحاقهم به رصدنا نقلة نوعية في جودة التعليم الذي يتلقونه، فضلاً عن تنمية مهاراتهم وقدراتهم الشخصية وتفاعلهم مع الثقافات الأخرى، مشيرة إلى أن فريق عمل البرنامج يتابع بشكل دوري أداء الطلبة الملتحقين به، بالإضافة إلى متابعة حثيثة لدور أولياء الأمور في دعم أبنائهم خلال مدة انخراطهم في البرنامج.

3 معايير

وذكرت أن البرنامج عزز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل زيادة معدلات انخراط الطلبة الإماراتيين في المدارس التي تقدم جودة تعليم عالية، عبر تحديد المسؤوليات والالتزامات والتوقعات المستقبلية بما يواكب خطة دبي 2021، وبناء جيل إماراتي يحظى بالتنافسية الدولية، لافتة إلى أن هيئة المعرفة والتنمية البشرية حددت عدداً من المعايير تمكّن الطالب وولي أمره من الالتحاق بالبرنامج وهي أن يكون الطالب من مواطني إمارة دبي يدرس في مدرسة حكومية أو خاصة، وأن يجتاز اختبارات ومقابلات تحديد المستوى أمام لجنة التقييم، وأن يتم التسجيل في المدارس المشاركة في البرنامج مباشرة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

تنمية

وأفادت بأن البرنامج أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في عام 2017 كأحد برامج خطة دبي 2021، ويهدف لإعداد جيل إماراتي متميز دراسياً يقوم بعبء التنمية المستقبلية لدولة الإمارات بمؤهلات وكفاءات متميزة، ويعد الأول من نوعه على صعيد الدولة، ويأتي بالشراكة بين الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ومؤسسة صندوق المعرفة وهيئة المعرفة والتنمية البشرية والمستثمرين في القطاع الخاص لتحقيق غايات خطة دبي 2021، والتي تصبو إلى الارتقاء بمستوى التعليم في الإمارة وبمخرجاته، حيث يمثل «برنامج محمد بن راشد للطلبة المتميزين» إحدى المبادرات المسرّعة والمساهمة مباشرة في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية، وتحديداً مؤشر زيادة نسبة الطلبة الإماراتيين في المدارس الجيدة والمتميزة في الإمارة.

ويتبنى البرنامج نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نحو التميز والاهتمام بالطلبة الإماراتيين كونهم عماد المستقبل، معتبرة أن أولياء أمور طلبة الدفعة الأولى والثانية يعتبرون سفراء للبرنامج ومشاركتهم تعزز بلوغ المزيد من جودة التعليم لأبنائهم.

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