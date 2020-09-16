تعاون بين «التربية» ووزارة المدارس الإيطالية

المصدر: دبي - البيان

بحثت وزارة التربية والتعليم سبل تعزيز التعاون مع وزارة المدارس الإيطالية وذلك عبر لقاء افتراضي نظمته وزارة التربية والتعليم واستضافته سفارة الدولة في إيطاليا بحضور عبيد الشامسي سفير الدولة في إيطاليا ونيكولا لينر سفير الجمهورية الإيطالية في دولة الإمارات والدكتور حمد اليحيائي وكيل الوزارة المساعد لقطاع لمناهج والتقييم وجان لوكا غراندي المستشار الدبلوماسي لوزيرة المدارس الإيطالية والدكتور الشيخ عمار المعلا مدير إدارة المنظمات والعلاقات التعليمية الخارجية وعدد من القيادات التعليمية من الجانبين.

ويهدف اللقاء إلى بحث سبل التعاون والتنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة المدارس الإيطالية والاستفادة من خبرات الجانب الإيطالي في مجالات التعليم للمضي قدماً في تطوير التعليم في الدولة، ويأتي اللقاء ضمن سعي وزارة التربية والتعليم للتعرف على أفضل الممارسات التعليمية المتبعة في إيطاليا والاستفادة منها في رفد التعليم بالدولة بمزيد من التجارب والقادرة كذلك على إحداث نقلة نوعية في مستوى أداء الطلبة.

خبرات

بحث اللقاء عدة نقاط ومنها تبادل أفضل الخبرات التعليمية بين الطرفين بما يساهم في بناء وتطوير جهوزية الكوادر التعليمية من خلال البرامج التعليمية المشتركة والتعاون في مجالات التعاون والبحوث ومصادر التعلم الإلكترونية وناقش كذلك اللقاء بروتوكولات إعادة فتح المدارس وبحث التحديات الناجمة عن ذلك والعمل على تطوير نماذج فعالة من شأنها تلبية الاحتياجات التعليمية والتربوية للطلبة والحفاظ على سلامتهم وكذلك وسط بيئة تعليمية جذابة قادرة على تكريس النواتج التربوية المرجوة لدى كلا الجانبين.

وناقش المشاركون في اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات الهندسة المعمارية والاستفادة من الإرث العريق لإيطاليا في هذا المجال وإنشاء صيغ مشتركة بين الجانبين من شأنها تمكين طلبة المدرسة الإماراتية في هذا المجال كما تطرق اللقاء إلى بحث الاقتراحات التعليمية والتربوية التي تعتزم الدولة وإيطاليا بحثها في قمة «جي 20» التي ستعقد في شهر نوفمبر المقبل.

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