4 مدارس بأبوظبي ورأس الخيمةتضم أكاديمية العلوم والسلامة الغذائية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

افتتحت وزارة التربية والتعليم مع مطلع العام الدراسي الحالي أكاديمية العلوم والسلامة الغذائية في أربع مدارس في أبوظبي ورأس الخيمة (مدرسة السمالية للذكور ومدرسة السمحة للإناث بأبوظبي ومدرسة موسى بن نصير للتعليم الأساسي ذكور والظيت للتعليم الأساسي إناث في رأس الخيمة)، وتسعى الأكاديمية ضمن خطتها المستقبلية إلى استقطاب 500 طالب وطالبة خلال الأعوام القليلة المقبلة وذلك انسجاماً مع توجيهات وزارة التربية الرامية إلى تمكين الطلبة في العديد من المجالات التخصصية المرتبطة بشكل وثيق مع أجندة الدولة.

ويأتي افتتاح أكاديمية العلوم والسلامة الغذائية في سياق مواكبة وزارة التربية والتعليم لخطط وتطلعات الدولة التي أفردت حيزاً كبيراً للاهتمام بهذا القطاع الحيوي الذي تعول عليه تحقيقاً لخططها الاستراتيجية المستقبلية المرتبطة بتأهيل كوادر وطنية متخصصة في مجال الأغذية وبما يسهم كذلك في إثراء المنظومة التعليمية في الدولة عبر منح الطلبة خيارات أكاديمية متعددة تلبي طموحاتهم.

وتتيح أكاديمية «العلوم والرقابة الغذائية» للطلبة مجموعة واسعة من الخيارات لتحديد مستقبلهم بناء على رغباتهم، حيث يمكن للطلبة التوجه إلى العمل لدى شركة أو تأسيس عمل خاص، أو العمل في مختبر أو في قسم الإشراف أو في منشأة هندسية، أو العمل في مجال الرقابة الغذائية والتفتيش على المطاعم والفنادق المتنوعة، أو العمل في الصناعات الغذائية.

ويدرس الطلبة المنتسبون للأكاديمية، إلى جانب دراستهم المسار العام، العلوم الأساسية المرتبطة بالغذاء والتغذية، التي بدورها تساعدهم على فهم كيفية ارتباط العناصر المختلفة مع بعضها، والعمليات المعنية بإنتاج الغذاء، التي تساعد على تطوير منتجات جديدة ومتميزة.

وتدمج أكاديمية «العلوم والسلامة الغذائية» المعرفة النظرية مع المهارات العملية، إذ يتعلم الطلبة استخدام المهارات التقنية الأساسية من خلال التقييم الحسي، وتطبيق التجارب في المختبرات العملية، كما تتاح لهم الفرصة لكي يختبروا بيئة العمل من خلال التدريب في مؤسسات وطنية معنية بهذا المجال.

عمليات

ويتعمق الطلبة المنتسبون للأكاديمية بشكل كبير في العلوم الخاصة بالغذاء والتغذية، إلى جانب العمليات والهندسة المعنية بإنتاج الغذاء، التي تساعدهم على تطوير منتجات جديدة وخلاقة، ويتطرق منهاج الأكاديمية كذلك إلى التسويق والأعمال في الصناعات الغذائية بهدف تأهيل الطلبة للانخراط في سوق العمل كما تقدم الأكاديمية مساقات معنية بسلامة ورقابة الغذاء ومهارات الطهي.

وعملت الوزارة على مواءمة برامج الأكاديمية بالتعاون مع جامعة الإمارات وعدد من المؤسسات الأكاديمية المرموقة بهدف ضمان حصول الطلبة على معرفة متقدمة في مجالات الغذاء والأمن والسلامة الغذائية بحيث تعد ضمن مستوى التعليم العالي المتقدم وهو ما يمكن الطلبة تالياً من العمل في شركات متخصصة في مجالات الأغذية وفي مختبرات الأغذية لدى المؤسسات الرقابية في الدولة أو تأسيس عمل مستقل لهم.

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