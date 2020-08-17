الجامعات جاهزة للعام الأكاديمي بالتعلم عن بُعد و«الهجين»

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد مديرو جامعات جاهزية الجامعات لاستقبال الطلبة في العام الأكاديمي الجديد بنظام التعلم عن بُعد، أو «الهجين» في بعض المساقات التطبيقية والعملية، وسط توفير بنية تقنية مميزة وتطبيق إجراءات احترازية ووقائية دقيقة ومكثفة تضمن سلامة الطلبة وهيئات التدريس، مشيرين إلى أن «التعلم عن بعد» تم تطبيقه خلال الفترة الماضية بجدارة وحقق نسبة نجاح تجاوزت 90 %، مرجعين ذلك إلى استثمار الدولة في مجال التكنولوجيا والخدمات الإلكترونية منذ أمد بعيد وتسخيرها للعملية التعليمية، ما جعل عملية تطبيقه سلسة.وذكروا أن الدراسة عن بعد من الممكن أن تحل محل الدراسة المباشرة مستقبلاً خصوصاً في حالات الطوارئ، كما أن معظم إدارات الجامعات تمتلك بنية رقمية مميزة مكنتها من التواصل والتفاعل بصورة ميسرة مع الطلبة.

تعليم متميز

وأعلنت جامعة دبي أنها ستطبق نظام الدراسة «أونلاين» في الفصل الدراسي المقبل، حيث ستبدأ الدراسة في نهاية أغسطس عن بعد لبرامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه باستثناء بعض الحصص التطبيقية والعملية بالإضافة إلى الامتحانات التي تتطلب وجود الطلبة في الحرم الجامعي.

كما أعلنت الجامعة استمرارها أيضاً في تلقي طلبات القبول والتسجيل للطلبة الجدد «أونلاين»، واستمرار تقديم المنح الدراسية الكاملة والجزئية للطلبة المواطنين والمقيمين لدراسة الهندسة وتقنية المعلومات وإدارة الأعمال والقانون.

وأكد الدكتور عيسى البستكي، رئيس الجامعة، أن تطبيق هذا النظام يأتي وفق توجهات الدولة بالاستعداد لمرحلة ما بعد «كوفيد 19» وتماشياً مع خطط وزارة التربية والتعليم في هذا الصدد، التي تركت للجامعات حرية وكيفية تطبيق «التعليم الهجين»، إضافة إلى أن الجامعة وهي تطبق هذا النظام على ثقة من نجاحه وتقديم تعليم متميز وبجودة عالية بعد نجاحها في تطبيقه في الفترة الماضية وفي الفصل الصيفي.

وأشار البستكي إلى أن قرار الجامعة بالتعليم عن بُعد هو فقط لهذا الفصل وسيتبعه قرارات أخرى للفصول المقبلة تأخذ بعين الاعتبار شرطين أساسيين وهما: «جودة التعليم، والوقاية الصحية».

ولفت إلى أنه تم إعطاء الحرية لكل عميد كلية من كليات الجامعة لكي يقرر وفق تخصصات ومناهج كليته ماذا يحتاج من مجالات عن بُعد وأخرى تطبيقية.

نجاح

من جانبها قالت بها زعبلاوي، مديرة التسجيل في جامعة دبي، إن تنفيذ التعليم عن بعد أثبت نجاحه في ظل ظروف وتداعيات الجائحة، وإن البنية الأساسية للجامعة مهيأة تماماً لهذا النجاح، إضافة إلى أن أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والطلبة مهيئون لتطبيق هذا النظام ابتداءً من القبول والتسجيل والذي يتم بالكامل «أونلاين» وحتى إنجاز الدراسة النظرية عن بعد وجوانبها التطبيقية.

إجراءات

وقال الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، إن كافة المساقات النظرية في الجامعة سواء على مستوى الدراسات العليا أو البكالوريوس سيكون فيها التعلم عن بُعد في خريف 2021-٢٠٢٠، أما مساقات المختبرات العملية والفنية والأستوديوهات والمختبرات الإكلينيكية السريرية الطبية ومشاريع التخرج والتدريب الإكلينيكي بالمستشفيات ستكون الدراسة فيها (هجين) لبعض الدروس داخل القاعات الدراسية أو عن طريق المحاكاة بنسب تتراوح ما بين 30-50 %، آخذين بعين الاعتبار كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.وأضاف أن بعض البرامج في كلية الطب خصوصاً تتطلب وجود الطالب في المستشفى لعملية التدريب بالنسبة للطلبة في الصفوف الرابعة والخامسة، وكذلك طلبة كلية طب الأسنان ينبغي أن يكونوا متواجدين لأداء التدريب العملي، أما المساقات النظرية في مختلف التخصصات الطبية والصحية والهندسية والعلمية والشرعية والدراسات الإسلامية والآداب والعلوم الاجتماعية وإدارة الأعمال والفنون الجميلة والتصميم والاتصال والحوسبة والمعلوماتية سوف يتم فيها التعلم عن بعد خلال خريف 2020-2021، مبيناً أن الجامعة بدأت التعليم عن بُعد بالبرنامج الصيفي، كما أنه تم وضع خطة استراتيجية للعام الأكاديمي المقبل بحيث يكون جزء منه «عن بُعد» والجزء الآخر في القاعات الدراسية، بحسب نوع البرنامج والتخصص والكلية والقسم الأكاديمي.

11 برنامجاً جديداً

وأوضح أنه في ما يتعلق بالدراسات العليا هناك عدد كبير من الطلبة يعملون موظفين بالدوام الجزئي، وستكون أغلب مساقاتهم عن بعد، لأنهم سيكونون في دوائرهم ومكاتبهم.

وأشار إلى أنه تم اعتماد 11 برنامجاً جديداً من وزارة التربية والتعليم، منها 2 دكتوراه و8 ماجستير وبرنامج بكالوريوس، ليصبح عدد البرامج 108 وجميعها معتمدة من الوزارة.

وقال إن الجامعة تمتلك بنية رقمية تؤهلها لأداء الامتحانات التقويمية بكل شفافية، وإنها تضع قرارات وزارة التربية والتعليم العالي نصب عينيها حتى يتم تنفيذها بالصورة المطلوبة، كما أن مركز تقنية المعلومات بالجامعة يدير عملية نظام التعليم عن بعد، وتم توفير كافة المعينات التي تعينه على أداء واجباته بكل كفاءة واقتدار.

استعدادات

من جهته أكد الدكتور محمد عميرة، مدير كلية المدينة الجامعية في عجمان، أن إدارة الكلية أكملت كافة استعداداتها لاستقبال الطلبة للفصل القادم، حيث ستكون الدراسة عن بعد في كليات الإدارة وماجستير القانون وماجستير الإدارة العامة، أما كليتا الصيدلة وطب الأسنان فسوف يكون التعليم فيهما هجيناً، أي أن المساقات التي تحتاج إلى مختبرات ستكون داخل القاعات الدراسية وبعضها عن بعد، أما في كلية الإعلام وبرامج العلاقات العامة والإعلان، فالمساقات التي تحتاج إلى الأستوديوهات ستكون الدراسة هجيناً، لكن ما تبقى من مساقات ستكون عن بعد.ولفت إلى جاهزية الكلية تقنياً للتعلم عن بعد من خلال برنامج (زووم) و(مودل) وبرنامج ثالث لمراقبة الامتحانات (رسبوندر)، وتلك البرامج والمنصات تعد وفقاً لمتطلبات وزارة التربية والتعليم، مؤكداً أن هناك 16 برنامجاً معتمداً بالكلية معترفاً بها من هيئة الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم، وأن هناك 2000 طالب وطالبة موزعون على تلك البرامج.

خطط

بدوره أكد البروفيسور حسام حمدي، مدير جامعة الخليج الطبية، أن إدارة الجامعة وضعت خططاً استراتيجية لبداية العام الجامعي المقبل مع تطبيق الإجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن سلامة الطلاب وهيئة التدريس، كما أنه أصبح من المهم وضع استراتيجية واضحة لبداية العام الدراسي الجديد في الجامعات والكليات المتخصصة في التعليم الطبي مثل جامعة الخليج الطبية، آخذين في الاعتبار أن (كوفيد -19) مستمر ويجب أن نتعايش معه، كما أن مجال التعليم الطبي، بكافة تخصصاته من طب، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الصيدلة وغيرها له خصوصية في التعليم، رغم كل طرق التدريب والتعليم عن بعد والتكنولوجيا المرتبطة بها، مبيناً أن إدارة الجامعة خصصت عيادة للتعامل مع الاشتباه بأي حالة «كورونا» قد تظهر بين الطلبة أثناء الدراسة.

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