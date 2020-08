«حمدان التعليمية» تختتم «نبتكر عن بُعد» الافتراضي

اختتمت أمس مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز المؤتمر الافتراضي التفاعلي «نبتكر عن بُعد» الافتراضي، المبادرة التي جمعت مختلف المبتكرين والصناع والخبراء من مختلف دول العالم بهدف إثراء المحتوى الابتكاري وتشجيع الطلاب والمشاركين على الابتكار باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتبادل الخبرات في هذا الشأن.



واستعرض المؤتمر، الذي استمر على مدار يومين، أحدث التقنيات العالمية في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والفضاء والروبوتات والبرمجة والطباعة ثلاثية الأبعاد والواقع الافتراضي والواقع المعزز والتصميم والتصنيع الرقمي، وذلك من خلال 16 ورشة عمل ومحاضرة ألقاها 12 محاضراً.



كما شهد المؤتمر حضور خبراء من مختلف دول العلم، بما فيها إسبانيا والولايات المتحدة والبحرين والهند. وحصل المشاركون في ختام المؤتمر على شهادات مشاركة.



نهج متكامل

ومن جانبه، أكد الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، أن المؤسسة تعمل وفق نهج متكامل من أجل مواصلة مسيرة التميز التعليمي وتقديم المعرفة حول أحدث التقنيات العالمية ومواكبة التطورات التكنولوجية لمختلف الطلاب في الإمارات وخارجها.



وقال المهيري: «يمثل مؤتمر «نبتكر عن بعد» خطوة عملية تعكس حرصنا الكامل على استمرارية فعالياتنا وأنشطتنا التعليمية في كل الأوقات. ولقد كانت أزمة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) فرصة على الرغم من تحدياتها المتعددة، للوصول إلى أكبر شرائح مجتمعية والاستفادة من خبرات العديد من الخبراء العالميين دون حضورهم الشخصي».



وأضاف المهيري: «نتطلع خلال الفترة المقبلة إلى تكثيف الفعاليات وإشراك عدد أكبر من الطلبة في الإمارات من أجل استمرار تقديم رسالتنا والارتقاء بالتعليم وتأسيس جيل جديد قادر على مواصلة رحلة الإنجازات داخل الدولة».



فعاليات وتقنيات

وشهد مؤتمر «نبتكر عن بُعد» الافتراضي العديد من المحاضرات التي تمحورت حول عدد من التقنيات الحديثة، حيث شهد اليوم الأول عدة محاضرات هي «مستقبل الطباعة ثلاثية الأبعاد»، و«عالم تنكر كاد ثلاثي الأبعاد»، و«أساسيات التصميم ثلاثي الأبعاد»، و«The droneBlocks simulator» الخاصة بمحاكاة الطائرات بدون طيار، و«معرض المشاريع الابتكارية»، وورشة «مستقبل فاب لاب»، و«جولة مختبر فاب لاب الافتراضي»، ومحاضرة «إعداد محتوى بتقنية الواقع المعزز».

أما اليوم الثاني فشهد محاضرات وورش عمل «برمجة روبوت BB-8»، و«الأردوينو تطبيقات ومشاريع»، و«التصميم ثلاثي الأبعاد – تصميم مسبار الأمل» الذي تعرف خلاله الطلبة على تفاصيل تصميم مسبار الأمل الذي يمثل أحدث إنجازات دولة الإمارات كونه أول رحلة عربية لاستكشاف المريخ وتاسع مهمة على مستوى العالم شارك خلالها أكثر من 200 مهندس ومهندسة من الكوادر الإماراتية.بالإضافة إلى ذلك، شهد اليوم الثاني إقامة ورشة العمل «Coding for kids – Makecode and microbit simulator» الخاصة بتعليم مبادئ التشفير والترميز للأطفال، ومحاضرة «دبلوم فاب لاب أكاديمي»، و«الثورة الصناعية الجديدة – كيف تتطور حركة الصناع»، و«مفترق الطرق – رحلتي إلى الذكاء الاصطناعي»، وورشة عمل «The fundamental of 2D to 3D design» الخاصة برحلة تطور التصميم ثنائي الأبعاد إلى التصميم ثلاثي الأبعاد.