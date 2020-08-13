التعليم الهجين» في المدرسة الإماراتية العام المقبل

حددت «التربية» 7 نقاط للقوة في حال تطبيق نظام «التعليم الهجين» في المدرسة الإماراتية الذكية، تكمن في رفع الوعي لدى الطلبة تدريجياً عبر المراحل الدراسية، بأهمية التعلم الذاتي والاعتماد على النفس، حيث تتدرج الخطة بزيادة التعلم الذاتي من 5 حصص في الحلقة الأولى لتصل إلى 10 حصص في الحلقتين الثانية والثالثة.

كما تشمل تحقيق حرية التعلم والوصول الدائم إلى المنصات التعليمية مع توفير حرية أكبر للطلبة لتعديل جداولهم الدراسية الذاتية بما يتناسب مع أوقاتهم، وتنمية مهارات البحث والتفكير الناقد لدى الطلبة خصوصاً في الحلقة الثالثة لتحضيرهم للدراسة في التعليم العالي مع تحقيق الاستقلال المعرفي للطالب وتنمية مهارات التعلم الذاتي الحر.

وتضمنت هذه النقاط مرونة التوقيت لتطبيق التعلم الذاتي وتشجيع طلبة المدرسة الإماراتية على استخدام المصادر الذكية والتي تثري معلومات الطلبة في عدة مجالات في المستقبل، وإعدادهم للدراسات العليا وسوق العمل، وتطبيق الأكاديميات الافتراضية لدعم تعلم الطلبة من خلال نخبة من المعلمين المتميزين، وسهولة تطبيق الفعاليات والأنشطة الافتراضية الرحلات، والسينما والاحتفالات.

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