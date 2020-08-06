«روشستر» تخرج 40 من طلبة الثانوية ضمن برنامج «استعداد» اليوم

المصدر: (دبي – مرفت عبد الحميد)

كشف الدكتور يوسف العساف رئيس جامعة روشستر للتكنولوجيا بدبي لـ«البيان» أن الجامعة ستخرج 40 من طلبة المدارس الثانوية اليوم في مساري «البحث العلمي»، و«ريادة الأعمال» ضمن برنامج سفراؤنا الوطني «استعداد» الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم لصيف هذا العام 2020 وتشارك «روشستر» في تطبيقهما.

وأكد أهمية تمكين الطلبة من تكوين مهارات حيوية ستشكل فيما بعد أسس متينة تمكنهم من الانخراط بالحياة الجامعية بكل ثقة واقتدار متسلحين بأرقى المعارف والمهارات ليواصلوا مسيرتهم وفق أسس منهجية وعلمية مدروسة تم وضعها بحيث تكرس بالطلبة عدة مهارات حيوية لا بد من إتقانها وممارستها بالشكل الأمثل.



وأشار إلى أن البرنامج الذي يختتم اليوم الخميس، يهدف إلى تعزيز قدرات طلبة الصف الحادي والثاني عشر من مختلف مدارس الدولة، وإثرائها وتزويدهم بمعارف ومهارات القرن الواحد والعشرين كما يتيح البرنامج للطلبة التعرف على مؤسسات التعليم العالي بغية اكتساب المهارات التي يحتاجونها حين انتقالهم لمرحلة الدراسة الجامعية والمهنية وفق أرقى المعايير المتبعة، حيث استغرقت فترة تطبيق مساري البرنامج ثلاثة أسابيع خلال شهر يوليو وأغسطس.

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