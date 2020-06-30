«التربية»: معسكر افتراضي صيفي 18 يوليو

المصدر: (دبي - رحاب حلاوة)

أطلقت وزارة التربية والتعليم برنامج «المعسكر الافتراضي الإثرائي 2020»، والذي يمثل منصة ذكية تفاعلية افتراضية، تجمع بين متعة التعلم والترفيه، ويستهدف طلبة المدارس الإماراتية الحكومية والخاصة في الفترة ما بين 18 يوليو إلى 12 أغسطس 2020، ويشمل 5 مجالات: الثقافة والفنون، والعلوم التقنية، والمهارات الحياتية، واللغة والبيان، والصحة واللياقة، من خلال منصات الوزارة التعليمية لأول مرة، لتحاكي اتباع توجهات الدولة والإجراءات الاحترازية الموجهة في الفعاليات والأنشطة.

وأوضح المهندس خلفان المراشدة، مدير إدارة تطوير المهارات بقطاع رعاية الأنشطة في الوزارة لـ«البيان» أن المعسكر يستهدف ما يقارب من 10 آلاف طالب وطالبة، وفكرته تقوم على الاستثمار الأمثل لطاقات الشباب في الإجازة الصيفية، حيث تمثل المعسكرات تجديد نشاط الطالب وتحفيزه على مواصلة تميزه العلمي وتحسين مستواه، وفرصة جيدة لتكوين جيل ذي شخصية بناءة في المجتمع الإماراتي، وذلك من خلال استغلال أوقات فراغ الشباب، إضافة لدعم روح الولاء والانتماء للوطن والقيادة.

وخصصت الوزارة 5 مراكز صيفية افتراضية، تستضيف كل الطلبة من إمارات الدولة ووفقاً للمراحل الدراسية، ويتيح معسكر صيف المدرسة الإماراتية فرصة مثالية، للاستفادة من المجالات الترفيهية والعلمية المتنوعة، بهدف إكسابهم مهارات أكاديمية ومعارف حياتية متنوعة، ويستهدف البرنامج طلبة المدارس (الحكومية- الخاصة) ويتضمن البرنامج 12 حصة أسبوعية لكل طالب، بواقع 8 ساعات افتراضية، وتخصيص يوم للرحلات الافتراضية لتعزيز بناء وصقل الشخصية المتكاملة لدى الطالب.

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