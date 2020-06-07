30 أغسطس المقبل دوام الطلبة للعام الدراسي 2020-2021

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

جددت وزارة التربية و التعليم تأكديها على انطلاقة العام الدراسي الجديد 2020-2021 ، في 23 أغسطس المقبل الذي يستهل بدوام الهيئات الإدارية والتدريسية، بينما ينتظم الطلبة في الدوام المدرسي في 30 من الشهر ذاته، القرار المعتمدة من المجلس الوزاري للتنمية، للتقويم المدرسي لجميع مدارس الدولة بمختلف أنواعها الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم والمناهج الأجنبية لثلاث سنوات من "2018-2021"، في وقت لم تعلن فيه وزارة التربية والتعليم حتى اليوم السيناريو الخاص بالدوام المدرسي، والطريقة المتبعة في عملية تلقي التعليم سواء وفق منظومة التعلم عن بعد أو التعليم المدرسي المتعارف عليه، أو المزج ما بين الأثنين.

وتضمن قرار الاعتماد تفاصيل الدوام في العام الدراسي 2020-2021، حيث يبدأ دوام الهيئات بأنواعها، في 23 أغسطس 2020، وللطلبة في يوم 30 أغسطس، ويستمر حتى يوم 10 ديسمبر، لتبدأ إجازة الشتاء للطلبة في الفترة من 13 ديسمبر حتى 7يناير 2021، لمدة أربعة أسابيع منها 20 يوم عمل، في وقت تبدأ إجازة الهيئات، في 20 ديسمبر وتنتهي31 ديسمبر2020، لمدة أسبوعين منها 10 أيام عمل.

ومن المقرر أن تستأنف الهيئات بأنواعها كافة، الدوام للفصل الدراسي الثاني، يوم 3 يناير 2021، فيما يبدأ للطلبة يوم 10 من الشهر ذاته، حيث تقرر لهم أسبوعان لإجازة الربيع في الفترة من 28مارس من العام ذاته، حتى 8 إبريل، مقابل أسبوع واحد للهيئات في الفترة من 28 مارس حتى 1 إبريل المقبل.

وبحسب التقويم يبدأ دوام الهيئات بأنواعها، في الفصل الدراسي الثالث في يوم 4 إبريل 2021، فيما يبدأ الطلبة دوامهم للفصل ذاته يوم 11 منه، وتحدد نهاية الدوام للعام الدراسي 2020-2021 للطلبة يوم 1 يوليو2021، وللهيئات التدريسية والفنية والإدارية 8 منه، في وقت بلغ عدد أيام التمدرس لهذا العام بما فيها أيام الامتحانات 182 يوماً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز