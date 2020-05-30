الدورات التدريبية المزيفة.. احتيال في زمن الجائحة

المصدر: دبي - نورا الأمير

حذّر مختصون من دورات تدريبية تقدَّم «عن بُعد» عبر مراكز غير معتمدة لدى الجهات الرسمية، ومن خلال أشخاص ينتحلون صفة مدربين، مستغلين أزمة «كورونا» في الترويج لأنفسهم بمواقع التواصل الاجتماعي، مناشدين أفراد المجتمع التأكد من مرجعية الجهات والدورات التي يتم الإعلان عنها قبل التسجيل فيها، والاستعلام عن الأشخاص المدربين وخلفيتهم العلمية، وصحة الشهادات الصادرة، قبل التسجيل في البرنامج التدريبي، أو دفع أي مبلغ. وأشار قانونيون إلى ظهور مراكز تدريب غير معتمدة تقدم محتوى علمياً غير موثوق، مستغلين احتياجات الأفراد إلى دورات وبرامج تعليمية، بما يعد من قبيل الخداع والاحتيال، وهو ما يضعهم تحت طائلة القانون. ويؤكد القانون أن الاحتيال عبر نظام المعلومات الإلكتروني، تكون عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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