«التربية» تطلق مبادرة الأكاديمية الافتراضية لطلبة الصف 12

المصدر: دبي ـ البيان

أطلقت وزارة التربية والتعليم مبادرة الأكاديمية الافتراضية لطلبة الصف الثاني عشر العام والمتقدم، التي تستهدف تنمية قدراتهم في عدد من المواد الدراسية وهي اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والأحياء والكيمياء والفيزياء، وذلك عبر قنوات «تيمز» المنضوية تحت مظلة منظومة التعلم الذكي التي تطبقها الوزارة خلال الظروف الراهنة وحرصاً منها على رفع نتائج أداء تحصيلهم الأكاديمي التي يترتب عليها انتقالهم لمرحلة التعليم الجامعي وبإمكان الطلبة الاستفادة منها والاشتراك بها من خلال روابط ستقوم الوزارة بتمريرها للطلبة بخصوص كل أكاديمية وموعدها إذ حددت الوزارة ثلاثة مواعيد لها بشكل أسبوعي وتبدأ الأكاديميات عملها من تاريخ 17 الشهر الجاري ولغاية 14 يونيو.

ارتقاء

وتهدف المبادرة إلى الارتقاء بالمستوى التحصيلي لطلبة الصف الثاني عشر في المواد الدراسية المذكورة وإلى تقديم الدعم الأكاديمي للطلبة في الصف الثاني عشر بقسميه العام والمتقدم والارتقاء بمهارات الطلبة ورفدهم بمخزون معرفي مترابط ومتكامل يتسنى تقييمها وفق المستويات المعياري المعمول بها في الوزارة.

وقالت فوزية غريب الوكيل المساعد لقطاع العمليات المدرسية: إن مبادرة الأكاديميات الافتراضية لطلبة الصف الثاني عشر جاءت لتعزز جودة المخرجات التربوية للمدرسة الإماراتية بما يضمن لها مستويات متقدمة من التنافسية في ظل الظروف الراهنة التي استوجبت العمل على مبادرات تربوية مضمونة التأثير والنتائج تعود بالنفع على طلبتنا في مختلف مراحلهم الدراسية.

وأكدت أن وزارة التربية والتعليم أفردت اهتماماً خاصاً بطلبة المرحلة الثانوية نظراً لخصوصية هذه المرحلة وما يترتب عليها من انتقال الطالب إلى مرحلة دراسية أخرى وهي مرحلة الدراسة الجامعية لذلك أطلقنا هذه المبادرة لتوجيه مزيد من الدعم لطلبة المرحلة الثانوية لتحسين أدائهم وتحصيلهم العلمي وفق خطة تربوية صممت خصيصاً لرفدهم بكافة ما يحتاجونه من أوجه الدعم الأكاديمي إذ أفردت الوزارة معلمين لكل مادة دراسية تحاكيها المبادرة ليتولوا مهمة دعم الطلبة فيها ورفع التقارير للجهات المعنية بالوزارة لمعرفة مدى تأثيرها والبحث في إمكانية تطويرها إذا تطلب الأمر.

ولفتت إلى المبادرة استقطبت ما يزيد على 2000 طالب وطالبة من مرحلة الثانوية ويشرف عليهم 94 معلماً مختصاً في المواد الدراسية التي تشملها المبادرة ويتولون دعمهم أكاديمياً وفق الخطة التي تم اعتمادها عند الإعداد للمشروع وبما يتناسب مع احتياجات الطلبة المعرفية.

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