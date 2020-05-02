4 طالبات من أم القيوين يبتكرن جهاز «طارد الدخان»

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

تمكنت 4 طالبات في ثانوية التكنولوجيا التطبيقية بفلج المعلا في أم القيوين من ابتكار جهاز «طارد الدخان» في حالات الطوارئ. الطالبات ديما حميد وفاطمة الطنيجي وغالية خميس وراية محمد، يدرسن بالصف الثاني عشر ويهدفن من خلال الابتكار إلى إنقاذ الأشخاص المحصورين في المنازل والفلل والشقق من الاختناق جراء الدخان الكثيف في حال حدوث حريق ما.

وذلك بعد أن تم تزويد الجهاز بحساسات تمكن من اكتشاف الدخان، وبطارية إضافة إلى جرس إنذار ينبه الساكنين بالحريق، وذلك بعد أن تم ربطه بكاشف الدخان المتوافر في العديد من المنازل بوسائل ذكية. تقول الطالبة ديما حميد إن فكرة «طارد الدخان» تتمثل في إنقاذ حياة الناس من الحرائق وتسهيل مهمة رجال الإطفاء عن طريق الحد من الدخان داخل الغرف حتى يتمكنوا من الرؤية بسهولة أثناء عمليات الإنقاذ، حيث يعمل الجهاز على استخراج الدخان باستخدام شفاط متصل بكاشف الدخان، الذي تم ربطه بمصادر الطاقة، كما تم تزويده ببطارية وحساسات.

وأكد الدكتور سالم حمد بن حمضة، مدير إدارة الدفاع المدني في أم القيوين، أنه بناء على التوجه الاستراتيجي لوزارة الداخلية 2017 – 2021 تم العمل على العديد من الابتكارات، وتبني أخرى، منها مشروع «طارد الدخان»، لافتاً إلى أن هناك ابتكارات عديدة نفذها رجال الدفاع المدني، منها رجل إطفاء آلي يحل محل رجال الإطفاء، وتم تزويده بتقنيات عالية الأداء في مجال الإطفاء، وأبرز ما يميزه الوزن الخفيف وسهولة الاستخدام.

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