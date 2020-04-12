"التربية والمعرفة": لا يحق للمدارس الخاصة تقاضي أي قسط من أقساط العام المقبل حالياً

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

حذرت وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، من تقاضي المدارس الخاصة أي أقساط من رسوم العام الدراسي المقبل (2021/2020)، إلا بعد انتهاء العام الدراسي الجاري، والاكتفاء فقط برسوم التسجيل او اعادة التسجيل.

وشددوا على عدم تنظيم المدارس أي جولات لأولياء الأمور الذين يرغبون بتسجيل أبنائهم في إحدى المدارس، فيرجى العلم بأنه لا يُسمَح للمدارس في الوقت الحالي باستقبالكم للقيام بجولة داخل مبانيها ومرافقها، أو عقد لقاء مع كوادرها في المدرسة، في ظل الظروف الراهنة التي تطبق فيها المدارس كافة على مستوى الدولة نظام التعلم عن بعد، كإجراء احترازي ووقائي، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأوضح مصدر مسؤول من وزارة التربية والتعليم بأنه على المدارس الخاصة الالتزام بالإجراءات واللوائح المعمول بها، التي تنص على أحقيتها قبول رسوم التسجيل للطلبة الجدد، او إعادة التسجيل لحجز مقعد فقط وعدم مطالبتها بدفع اي رسوم من قسط الفصل الأول او اي رسوم إضافية في الوقت الحالي.

من جانبها، أفادت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي بأنه يحق للمدرسة مطالبة ذوي الطلبة بدفع رسوم التسجيل او أعاده التسجيل، لضمان حصول الطلبة على مقاعد في العام الدراسي المقبل، مشددة على أن ألا تزيد رسوم إعادة التسجيل على 5% أو 500 درهم (أيهما أعلى)، ويُحتسب هذا المبلغ من الرسوم المدرسية للفصل الأول، ودفع 10% من قيمة الرسوم الدراسية وفقا لاطار ضبط الرسوم المدرسية، وبإمكان المدارس فتح باب التسجيل في التاريخ الذي تراه المدرسة مناسباً خلال العام الدراسي، مع مراعاة أن يتم تحصيل رسوم إعادة التسجيل خلال الفترة المعتمدة من الهيئة.

وأوضحت الهيئة، أنه يحق للمدارس الخاصة في الإمارة تحصيل رسوم إعادة تسجيل الطلبة مع بداية الفصل الدراسي الثالث، ويستهدف هذا الإجراء التيسير على ذوي الطلبة، ومنحهم الوقت الكافي من أجل اتخاذ قرارات مدروسة فيما يتعلق باختيار مدارس أبنائهم.

وفي ردها على أسئلة ذوي طلبة، على موقعها الإلكتروني، أكدت الهيئة أنه لا يحق لولي أمر الطالب استرداد أقساط الرسوم الدراسية عن مدة التعلم عن بعد، إضافة إلى أنه لا يحق للمدرسة فرض رسوم إضافية على مصادر التعلم على الانترنت والتطبيقات الذكية في الفصل الدراسي الثالث، إذ إن جميع الرسوم المدرسية التي يتوجب على ولي أمر الطالب دفعها موجودة ضمن عقد ولي الأمر والمدرسة، ولا يُسمح للمدارس بفرض أي رسوم إضافية على أولياء الأمور.

وبالنسبة لرسوم المدارس التي تبدأ عامها الدراسي الجديد (2021/2020) الشهر الجاري، فإن رسوم الفصل الدراسي الأول فيها تُستحق مع بداية الشهر الجاري، ويمكن للمدارس تحصيل الرسوم المدرسية على ثلاث دفعات على الأقل، يستحق كل منها في بداية الفصل.

ودعت الهيئة المدارس وأولياء الأمور إلى العمل سوياً للوصول إلى تسوية مقبولة لكلا الطرفين، لتواصل المدارس عملها، وتستمر بتقديم الخدمات التعليمية لطلبتها في الوقت الراهن. ونتفهم أوضاع العديد من أولياء الأمور الذين قد يواجهون صعوبات مالية في هذه الظروف.

واكدت الهيئة على أهمية الاستمرار بتسديد الرسوم المدرسية خلال فترة التعلم عن بُعد، وفي حال كان أولياء الأمور يمرّون بظروف مالية صعبة، يتعذر عليهم معها تسديد الرسوم الدراسية المستحقة، فإننا ندعو المدارس وأولياء الأمور إلى العمل سوياً للوصول إلى تسوية مقبولة لكلا الطرفين، مع الالتزام بتسديد كافة الرسوم المستحقة عن الفصل في بدايته، وذلك لضمان استمرارية الطالب في الاستفادة من خدمات التعلم عن بُعد التي تقدمها المدرسة.