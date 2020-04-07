«التربية» تعتمد خطة تعقيم الكتب المدرسية وتسليمها لأولياء الأمور

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

اعتمدت وزارة التربية والتعليم دليل تعقيم الكتب المدرسية للفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الحالي، وطريقة تسليمها لأولياء الأمور.

وحددت الوزارة، في دليل التعقيم الذي حصلت «البيان» على نسخة منه، ‏خيارين للمدارس لتسليم الكتب، وتمثل الخيار الأول في السماح لأولياء الأمور بتسلّم الكتب بعد مرور 3 أيام من تعقيمها ووضعها وتصنيفها داخل الصفوف الدراسية مع مراعاة الشروط الصحية عند الدخول والخروج والتسلّم، والخيار الثاني أن تقوم المدرسة باستعمال الحافلات المدرسية بعد مرور 3 أيام من تعقيم الكتب لتوزيعها على منازل الطلبة مع مراعاة الشروط الصحية عند التسليم.

شركات خاصة

ووضعت وزارة التربية 10 إجراءات تضمن سلامة وصول الكتب معقمة لأولياء الأمور، وهي أن يتم تسليمها من قبل «توزيع»، إذ تم التواصل مع معظم مديري المدارس، إضافة إلى تعقيم الكتب من قبل شركات خاصة في المخازن.

وطالبت الوزارة من يتعامل مع الكتب من أفراد المجتمع بارتداء القفازات احتياطاً، ويتم تسلُّمها في المدرسة من قبل شخص واحد فقط قد يكون حارس المدرسة.

وتعمل الوزارة حالياً على تحديد آلية التسليم للطلبة، ومن الممكن أن يتم تسليم الكتب للطلبة عن طريق الحافلات المدرسية مع مراعاة التباعد الجسدي عند التسليم والتسلّم، ويمكن للمدارس أيضاً إعطاء مواعيد للطلبة الذين يحضرون بالسيارات في المدرسة لتسلّم الكتب على عدة أيام وأوقات مختلفة من اليوم وفي أماكن متفرقة من المدرسة.

قواعد متعارف عليها

وأكدت الوزارة ضرورة التواصل مع الطلبة لأخذ عناوينهم بشكل دقيق وتوصيل الكتب إلى المنازل، وخاصة في المدارس التي تحتوي على عدد كبير من الطلبة الذين يستخدمون السيارات، مشددةً على أهمية وضع الكتب التي يتم تسلّمها في مكان مشمس لمدة 48 ساعة.

وتتولى المدارس فرز وتصنيف الكتب لكل طالب في المدرسة، بالتعاون مع بعض المعلمين من المنطقة ذاتها تحت إشراف الإدارة.

وطلبت الوزارة من المدارس وضع خطة ونظام يعتمد على استغلال المساحات الواسعة في المدرسة، فضلاً عن وضع قواعد متعارف عليها منعاً للازدحام.

كما طلبت تحديد آلية التسليم والتسلّم والتخلص من الأكياس بشكل آمن، ويجب غسل اليدين جيداً بالماء والصابون بعد عمليتي التسليم والتسلّم، ويجب أيضاً ارتداء الكمامات خلال عمليتي التسليم والتسلّم.

7 خطوات

وحددت الوزارة 7 خطوات يتم الاعتماد عليها في تنفيذ الخطة، وتتمثل الخطوة الأولى في تنظيم حملة إعلامية بين وزارة التربية والتعليم والمتحدة للطباعة والنشر‏، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات التلفاز والصحف المحلية، وتتضمن مراحل خطة التقييم والإجراءات المتبعة بداية من المطبعة حتى تسليم الطالب.

وتشمل الخطوة الثانية ‏تعقيم جميع الكتب والمعدات الموجودة في المتحدة للطباعة والنشر بشكل دوري قبل فترة تسليم الكتب وخلالها، ثم تجميع الكتب بحسب عدد الطلاب في كل مدرسة وتغليفها بإحكام وتعقيمها مجدداً من قبل المدرسة.

وأما الخطوة الرابعة فتتمثل في وضع جدول تسليم الكتب بحسب المدارس المتسلِّمة من الوزارة، والتواصل مع جميع المدارس لتأكيد موعد التسلّم، ثم توصيل الكتب إلى المدرسة بحسب خطة التوصيل والتسليم مع مراعاة الاحتياطات الصحية الوقائية المحددة‏ من قبل الجهات الحكومية.

وتتمثل الخطوة السادسة في وضع الكتب في الصفوف الدراسية، كل مجموعة كتب داخل الصف الدراسي الخاص بها وتعقيمها مرة ثالثة، والإبقاء على الكتب في الصفوف لمدة 3 أيام، على أن تتولى المدرسة وضع جدول تسليم الكتب، وترك مدة زمنية تفصل بين كل ولي أمر بمعدل 15 دقيقة لكل ولي أمر، لضمان عدم الاختلاط خلال عملية تسليم الكتب.