اليوم الأول لـ«التعلم عن بعد».. نجاح لافت رغم التحديات الفنية

المصدر: متابعة ـ أحمد سعيد، نورا الأمير، عصام الدين عوض

أكد مديرو مدارس حكومية وخاصة أن انطلاق عملية التعلم عن بعد في كافة المدارس شهد نجاحاً لافتاً، وتفاعلاً كثيفاً من الطلبة في الساعات الأولى من بدء العملية التعليمية، وذلك بعد الاستعداد باكراً من خلال التدريبات والورش المكثفة للمعلمين، إضافة إلى إعداد جداول الحصص الدراسية وإرسالها إلى الطلبة وأولياء الأمور، وإرسال البريد الإلكتروني مزوداً بالرقم السري، لافتين إلى أن اليوم الأول من عملية تطبيق التعلم عن بعد تخللته بعض التحديات الفنية، تمثلت في بطء الإنترنت، وأن بعض الطلبة لا يمتلكون أجهزة حاسوب، فتم العمل على تجاوز المشاكل الفنية وحصر الطلبة الذين لا يملكون أجهزة حتى يتم توفيرها لهم.

فيما اشتكى عدد من أولياء الأمور في أبوظبي من عدم التزام المدارس الخاصة تنفيذ مبادرة التعليم عن بُعد باستخدام برامج البث الحي والوسائل التفاعلية، حيث اكتفوا بإرسال أوراق شرح للدروس، أو عناوين فيديوهات على الإنترنت أو فيديوهات مصورة لبعض المعلمين، من دون استخدام وسائل التعليم التفاعلية، على حد قولهم.

وقالت إدارات مدرسية إن التعلم عن بُعد يشكل منحى استراتيجياً عالمياً لريادة المستقبل الحافل بالمتغيرات، معتبرين نجاح انطلاق التعلم عن بُعد في غالبية المدارس على مستوى الدولة هو نتيجة طبيعية لما تمتلكه الدولة من مهارات وسعيها لتطويرها بطريقة متواترة ومن خلال خطط إجرائية، لافتين إلى تجاوز بعض أولياء الأمور ومدارس مشاكل تقنية حدثت وتم تداركها فيما تستأنف مدارس دوامها اليوم الاثنين بعد الانتهاء من عملية الاستعداد والتدريب الخاصة بالهيئات التدريسية لديهم.

نجاح

يقول إبراهيم بركة مدير مدارس الشعلة الخاصة في الشارقة وعجمان: إن مبادرة التعليم عن بعد شهدت في يومها الأول نجاحاً ملحوظاً، حيث كان الحضور كثيفاً وسط صفوف الطلبة، وأن الاستعداد كان باكراً للانطلاقة بعد أن تم تهيئة المعلمين وتدريبهم على كافة البرامج والورش، مبيناً أنه تم تشكيل فريق دعم فني من 6 معلمين ومعلمات، كل معلم خصصت له غرفة تحاشياً لفيروس (كورونا) للوقوف ومتابعة سير العملية الدراسية عن بعد لمعالجة السلبيات والرد على استفسارات أولياء الأمور.

وأكد جاسم فايز مدير مدرسة حاتم الطائي للتعليم الثانوي الحكومي في أم القيوين أن عملية التعلم عن بعد في يومها الأول كانت ناجحة بكل المقاييس، حيث قدمت الحصص لجميع الطلبة بطريقة تفاعلية تحاكي الواقع المدرسي، على الرغم من وجود الطلبة في منازلهم.

كفاءة

وفي السياق ذاته تقول عائشة بنت سيف المطوع المدير التنفيذي لمدارس الحكمة الخاصة في عجمان: إن مدارس الحكمة قدمت اليوم تجربة ناجحة في التعلم عن بعد لكل المواد الدراسية ووفق جدول زمني تم وضعه بكل دقة يناسب متطلبات كل مادة من المواد الدراسية.

ويقول أحمد بدوي نائب مدير مدرسة عجمان الخاصة وزارة التربية والتعليم أرسلت كافة الأرقام السرية الخاصة بالطلبة والمعلمين منذ 10 أيام، وكذلك الإداريين، فتم إرسال كل البيانات للطلبة وأولياء أمورهم والمعلمين من وقت مبكر تحاشياً لمجيئهم للمدرسة، وذلك في ظل التدابير والاحترازات التي اتخذتها الجهات المختصة في الدولة، لافتاً إلى أن اليوم الأول سار بصورة جيدة وخصوصاً بعد الحصص التجريبية التي تم إجراؤها للمعلمين.

وقالت سوسن عبدالفتاح، مديرة مدرسة الشارقة الدولية الخاصة: إن المدرسة عمدت على تنظيم أسبوع تدريبي حول آلية توظيف عمليات التعلم عن بُعد، ورفع الكفاءات المهنية للكادر التدريسي والإداري، وتفعيل مفهوم الصفوف التفاعلية الافتراضية، حيث عمدت المدرسة إلى تدريب لجان متخصصة بكفاءة عالية لتكريس ما تتطلع إليه وزارة التربية والتعليم وهيئة الشارقة للتعليم الخاص في نشر ثقافة التدريب الإلكتروني عن بُعد.

وقال الدكتور هشام داوود، نائب المدير في مدرسة الشارقة الدولية - القسم الوزاري: إن البرنامج التدريبي الذي خاضته المدرسة تضمن إدارة وتشغيل بوابة التعلم الذكي، وبرنامج مايكروسوفت تيمز، وتطبيق (مدرسة)

عناوين

أوضح ذوو الطلبة محمد خالد، وعبدالله فيصل، ومايد البلوشي أن المدارس اكتفت بإرسال أوراق شرح للدروس وفي نهايتها أسئلة، وطلبت من الطلبة مذاكرتها والإجابة عن الأسئلة، وإعادة إرسالها بعد الانتهاء لتصحيحها، فيما أرسلت مدارس أخرى عناوين إلكترونية لفيديوهات شرح موجودة على وسيلة التواصل الاجتماعي «يوتيوب» ولا تخص المدرسة.

وأشار ذوو الطلبة علي محمد، وهبة الله الشنواني، وعمر عباس إلى أن المدارس أرسلت جداول بمواعيد الحصص عبر تطبيق «واتس آب»، وهي عبارة عن أوراق مصورة مطلوب من الطلبة مذاكرتها، مشيرين إلى أن المعلمات طالبن أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم وفي حالة وجود استفسار عليهم القيام بإرسال رسالة عبر تطبيق «واتس آب».

وأشار ذوو الطلبة مليكة عبدالخالق، وطه أحمد، وسعيد العامري، إلى أنهم تلقوا أمس مواعيد بالحصص الدراسية لأبنائهم المسجلين بمدارس منهاج بريطاني وأمريكي، وفوجئوا في الموعد بوضع المدارس عناوين مقاطع فيديو على يوتيوب لمعلمين أجانب تشرح الرياضيات والعلوم، وبعضها لا يعمل.

وقال عمر الشامسي ولي أمر طالبين في مدرسة خاصة تتبع المنهاج الأمريكي إن أبناءه تمكنوا من دخول النظام وباشروا تلقي الدروس والواجبات، على أن يتم تسليم الواجبات قبل الساعة الرابعة عصراً.

وذكرت ولية أمر الطالبين مايد ناصر وهاجر ناصر الكشواني أن ابنيها في مدرسة الشارقة الأمريكية وسار اليوم الأول بصورة ممتازة ولم تواجهها عقبات تذكر، فيما قال ولي أمر الطالب نائل علي ماجد من مدرسة تتبع النظام الأمريكي في دبي إن ابنه لم ينجح في دخول الموقع فيما سارعت المدرسة للتوضيح ببريد إلكتروني موجه لأولياء الأمور.