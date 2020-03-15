فوزية غريب لـ «البيان»: «التعلم عن بعد» للحلقة الأولى 3 ساعات مساء

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

أفادت فوزية غريب، الوكيل المساعد لقطاع العمليات المدرسية في وزارة التربية والتعليم في تصريح لـ «البيان»، بأنه سيتم تطبيق مبادرة التعلم عن بعد لطلبة الحلقة الأولى بواقع 3 ساعات يومياً مساء، موضحة أن الوزارة اعتمدت نماذج استرشادية للمدارس ليتمكنوا من إعداد جداول «التعلم عن بعد» وفقاً لها للمراحل الثلاث الدراسية (الأولى والثانية والثالثة).

وأوضحت غريب، أن الوزارة راعت طبيعة وظروف الحلقة الأولى وحاجتها للإشراف المباشر من أولياء الأمور، لذلك حرصت الوزارة على وضع خطة «التعلم عن بعد» لتكون فترة الدراسة مسائية خلال وجود أولياء الأمور العاملين، فضلاً عن مراعاة وجود أكثر من طالب في منزل واحد، ويكون حصص طلبة الحلقة الثانية والمرحلة الثانوية في الفترة الصباحية لتحاكي الدوام المدرسي.

وضمن النموذج الإرشادي حددت الوزارة للحلقة الأولى 20 حصة أسبوعياً، بواقع 3 ساعات يومياً، وللحلقة الثانية 20 حصة أسبوعياً بواقع 4 ساعات يومياً، على أن تخصص منها حصة واحدة بالتبادل بين مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الأخلاقية، أما المرحلة الثانوية فعدد حصصها الأسبوعية 30 حصة، بواقع 6 ساعات يومياً على فترتين، صباحية ومسائية.

5 مهام

وحددت الوزارة في الدليل الذي أصدرته، أخيراً، وحصلت «البيان» على نسخة منه، لضمان جودة تطبيق التعلم عن بعد 5 مهام أساسية، هي: «تحديد الأهداف ونواتج التعلم، وضمان التدريب للإداريين في المدارس، والمعلمين، والطلبة، وأولياء أمورهم»، ومعايير جودة التطبيق، والمتابعة والتغذية الراجعة والتقارير، وتقييم الاحتياجات، مشيرة إلى أن «التعلم عن بعد» ينقسم إلى نوعين أحدهما «الصفوف المتزامنة»، وهي قاعات دراسية يستخدم فيها المعلم والطالب أدوات وبرمجيات، ويشترط فيها تواجد المعلم والطالب في الوقت نفسه، دون حدود المكان، والنوع الآخر «الصفوف غير المتزامنة» أو ما يسمى (فريق العطاء)، وهي قاعات دراسية لا يشترط فيها تواجد المعلم والطالب في الوقت نفسه، حيث تعتبر مكتبة تحتوي على دروس مرتبة ومسجلة وفق المراحل والمواد الدراسية، ويستفيد منها الطالب في أي وقت.

وراعت الوزارة في وضع الجداول الدراسية 4 أطر ومحددات، هي تصميم نماذج استرشادية من الجداول وفق الحلقات للمدارس، بحيث يتم الاستناد إليها، والاستناد إلى الخطة الأكاديمية والنصاب المقرر لكل مادة مع الزيادة والنقصان بحسب الأهمية والمسار التعليمي، وتقليص مواد الأنشطة مثل التربية الرياضية والفنون السمعية والبصرية والمسرح، واعتماد 45 دقيقة زمناً للحصة الواحدة في الحلقة الأولى، بواقع 4 حصص مسائية، أما الحلقة الثانية فزمن الحصة 50 دقيقة، بواقع 4 حصص صباحية وساعة إثرائية مسائية، وفي المرحلة الثانوية يكون زمن الحصة ساعة كاملة، بواقع 4 ساعات صباحية وساعتين مسائيتين.