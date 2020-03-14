هيئة الشارقة للتعليم الخاص تقيم أسبوع التنمية المهنية عن بعد

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أطلقت هيئة الشارقة للتعليم الخاص ضمن مبادرة "مدارس الشارقة تستعد" أسبوع التنمية المهنية عن بعد، والذي يهدف إلى تدريب الكادر الإداري والتعليمي في تطبيق أفضل الممارسات التربوية في التحول للتعلم عن بعد، ويتضمن الاسبوع المذكور ثلاثة برامج تدريبية عن بعد مخصصة لمديري المدارس والقيادات التربوية في إمارة الشارقة، ويستمر للفترة بين 15-19 من مارس الحالي 2020، إضافة إلى دورة إلكترونية متاحة لجميع المعلمين.

استعداد تام

وقد أعلنت الهيئة استعدادها التام لمواجهة الأزمات، حيث قامت باتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية بهدف تعزيز سلامة الطلبة وأفراد المجتمع، للتقليل من احتمالية انتقال عدوى فيروس كورونا الجديد. حيث طالبت جميع المدارس الخاصة بتعقيم جميع مرافق المدرسة خلال الأسبوع الأول من تعطيل المدارس، كما وجهت جميع إدارات المدارس لوضع خطط للتحول إلى التعليم عن بعد. وتابعت جاهزية المدارس لتنفيذ وتطبيق المبادرة، إضافة إلى ذلك وجهت الهيئة جميع المدارس الخاصة بتخصيص رقم للخط الساخن للرد على استفسارات الطلبة وأولياء الأمور.

ومن جهتها قامت الهيئة بإعداد خطط التحسين والتطوير بهدف تطوير مهارات المعلمين في التعليم عن بعد، وذلك بتقديم عدد من الورش والبرامج التي تنفذ عن بعد، ويتم الاشراف عليها من خلال مركز العمليات التقنية في الهيئة، وسيتم قياس أثرها خلال مرحلة تطبيق التعلم عن بعد خلال الأسبوعين القادمين.

دورة الكترونية

وقد أطلقت الهيئة بالتعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكية، دورة إلكترونية بعنوان "كيف تصبح معلماً عن بعد في 24 ساعة"، والتي تهدف إلى تمكين المعلمين على أدوار التعليم عن بعد، وتقدمها بشكل مجاني ومتاح لجميع المعلمين، وتمنح عليها شهادات بعد إتمام الدورة التي لا تتجاوز مدتها 4 ساعات، وقد قامت الهيئة بإرسال تعميم لجميع إدارات المدارس لتشجيع المعلمين على التسجيل في الدورة والاستفادة منها.

برامج تدريبية

وأما البرامج التدريبية فقد تم تنفيذها بالتعاون مع جامعة هلسنكي لما يتميز به النظام الفنلندي في التعليم من جودة عالية في مخرجات التعليم وتدريب المعلمين والتأكيد على مهارات القرن الحادي والعشرين للطلاب والهيئة التدريسية الذي يعتمد على جعل الطالب محوراً رئيسياً للعملية التعليمية، وسيغطي البرنامج النواحي التربوية والريادية لتطبيق التعلم عن بعد مع نماذج وأمثلة عملية فنلندية عن كيفية تطبيقها في التعليم المدرسي والأكاديمي وبشكلٍ يومي.