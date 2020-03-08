«المعرفة» تنهي العام الدراسي للروضة وحتى الصف 9 و11 في المدارس الهندية

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

قررت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، إنهاء العام الدراسي في المدارس التي تطبق المنهاج الهندي، لضمان الحفاظ على سلامة الطلبة والمجتمع التعليمي بدبي اعتباراً من اليوم، حيث تم إنهاء العام الدراسي للطلبة في الصفوف من الروضة وحتى التاسع، علاوة على الصف الحادي عشر، مع احتساب معدل درجات الطالب خلال العام الأكاديمي 2019/2020 في المواد التي لم يمتحن فيها الطالب، أما بالنسبة للطلبة في الصفين العاشر والثاني عشر الذين يخضعون لاختبارات البورد، فلن يطرأ أي تغيير على مواعيد اختباراتهم، إلا أنه سيتم تطبيق بعض التغييرات المتعلقة بكيفية إجراء هذه الاختبارات بما يضمن سلامتهم.