«التربية»: سياسات جديدة لترخيص العاملين في القطاع التعليمي قريباً

المصدر: دبي - البيان

تعكف وزارة التربية والتعليم على إعداد سياسات جديدة متعلقة بالحصول على ترخيص العاملين في القطاع التعليمي سواء رخصة المعلم أو رخصة المهن المدرسية، فضلاً عن ترخيص المعلمين الذين يمتلكون رخصاً مهنية دولية، على أن يتم الإعلان عنها قريباً، في وقت أخضعت الوزارة كافة المعلمين إلى اختبارات الرخصة.

وعرضت الوزارة خلال منصّتها عبر منتدى التعليم العالمي ومعرض مستلزمات حلول التعليم، خطوات ترخيص المهن التعليمية.

رخص

وصنفت الوزارة أنواع رخص المهن التعليمية إلى 3 أنواع، تضم: رخصة المعلم، ورخصة القيادات المدرسية والمهن المدرسية التي تشمل أمين المكتبة ومتخصصي مراكز مصادر التعلم وأمين مختبرات ومساعد معلم واختصاصي احتياجات خاصة ومرشد أكاديمي والمهني، واختصاصي توجيه وإرشاد.

ولخصت الوزارة أهمية الرخصة في 7 مسارات تضم الوصول للمعايير العالمية في التعليم، وتسليط الضوء على الكفاءات المتميزة، والتطوير المستمر للمعلم، ورفع مستوى الكفاءة والارتقاء بمستوى أداء الطلبة، بالإضافة إلى حصر القدرات واستثمار المتميزين في دعم العملية التعليمية ودفع المعلمين إلى الإبداع في مجالات التخصص.

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لخصت «التربية» أهمية الرخصة في 7 مسارات تضم الوصول للمعايير العالمية في التعليم، وتسليط الضوء على الكفاءات المتميزة، والتطوير المستمر للمعلم، ورفع مستوى الكفاءة والارتقاء بمستوى أداء الطلبة، بالإضافة إلى حصر القدرات واستثمار المتميزين في دعم العملية التعليمية ودفع المعلمين إلى الإبداع في مجالات التخصص.